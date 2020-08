Chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải trên tuyến tỉnh lộ 725 qua Đà Lạt

Theo đó, thực hiện đợt ra quân cao điểm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhân dịp Quốc khánh 2/9, trong thời gian qua, đội CSGT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã kết hợp với Công an các xã trên địa bàn ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý các phương tiện tham gia giao thông chở cát, đá, vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải.

Lực lượng chức năng lập biên bản xe vi phạm xe chở quá tải.

Đặc biệt, trên tuyến tỉnh lộ 725, đoạn giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và TP Đà Lạt, tình trạng xe chở cát, đá, vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải liên tục xảy ra trên địa bàn dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao và gây bức xúc cho người dân sinh sống nơi đây.

Anh Nguyễn Văn Đông (ngụ tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt) cho biết: “Mỗi lần chúng tôi di chuyển trên tuyến đường này thấy các xe chở cát, đá, vật liệu xây dựng đi qua thì phải tránh từ xa, vì sợ cát, đá văng ra trúng người rất nguy hiểm. Hầu hết, các phương tiện trên đều chất vật liệu cao hơn thành thùng, có lúc xe di chuyển làm rung cả mặt đường”.

Xe có dấu hiệu vi phạm được đưa về trụ sở UBND xã Tà Nung kiểm tra tải trọng.

Sáng 26/8, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt phối với với lực lượng Công an xã Tà Nung tổ chức kiểm tra, chốt chặn trên tuyến tỉnh lộ 725. Theo ghi nhận của PV, rất nhiều xe chở vật liệu xây dựng bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra đều quá khổ, quá tải trọng từ 30 đến 50%. Khi phát hiện có lực lượng chức năng xử lý vi phạm, nhiều xe đã dừng và tấp vào lề đường hoặc di chuyển vào tuyến đường khác trong thôn nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm tra trên tuyến tỉnh lộ 725.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 65 xe chở vật liệu xây dựng vi phạm về tải trọng, quá khổ, xe hết hạn kiểm định... với số tiền xử phạt gần 300 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp”.

Trong thời gian tới, “Đội CSGT Công an TP Đà Lạt sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải, xe vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ đi vào trung tâm TP Đà Lạt”, ông Hùng cho biết thêm.

Vũ Linh