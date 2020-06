Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện hơn 40 lái xe sử dụng ma túy

Từ ngày 15/5-10/6, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý 410 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và 1.075 trường hợp vi phạm tốc độ, 41 trường hợp sử dụng ma túy...

Hơn 8.600 trường hợp vi phạm bị lập biên bản

Ngày 10/6, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Thực hiện chỉ đạo Cục cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an, lãnh đạo công an tỉnh về kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai quyết liệt kế hoạch”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Nam trao đổi với phóng viên.

Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cũng nhấn mạnh: “Trong đợt tổng kiểm tra này, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định…

Trong đợt cao điểm này, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu có hiệu quả cho Ban giám đốc công an tỉnh, phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác bảo đảm quân số triển khai liên tục các tổ tuần tra, kiểm soát giao thông 24/24 trên tuyến đường Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ”.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, bắt đầu từ ngày 15/5 đến nay (10/6 - PV ), lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức hơn 2.300 ca với 8.256 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, lập biên bản hơn 8.607 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cảnh sát Nghệ An tổ chức "bắt người" vi phạm giao thông.

Trong đó, người điều khiển xe ô tô vi phạm là 1.863 trường hợp (xe khách là 443, xe container là 4, xe tải có 1.351, xe con 796, xe taxi 217 và 128 xe buýt); mô tô - xe gắn máy có 5.568 trường hợp.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 91 xe ô tô, 1.422 mô tô, ra quyết định xử phạt 7.778 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu phạt hơn 8 tỷ 946 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 620 trường hợp.

“Đáng chú ý, đã có 410 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 1.075 trường hợp vi phạm tốc độ và 41 trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy bị phát hiện, xử lý.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cũng đã lập được nhiều thành tích", Thượng tá Nguyễn Nam Hồng nói.

Phát hiện nhiều vụ buôn bán, tàng trữ ma túy

“Thông qua công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ 39 vụ, 40 đối tượng, thu giữ 4 bánh và 833,543g heroin; 7.965,94g ma tuý đá; 23.033 viên ma tuý tổng hợp, 6.200 viên và 0,206g Hồng phiến, 01 xe máy là tang vật của vụ trộm cắp tài sản, 66 cá thể động vật lâm sản... và một số mặt hàng gian lận thương mại khác trị giá hơn 1,5 tỷ đồng”, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng chia sẻ.

Nhiều phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, trong gần một tháng thực hiện kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành tập trung xử lý nghiêm các hành vi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) như vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và người điều khiển phương tiện tham giao thông có chất ma túy…

Do làm tốt công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nên đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện đã được nâng cao, tỷ lệ vụ việc tai nạn giao thông giảm rõ rệt…

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, lập lại trật tự giao thông, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn…”, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cho biết thêm.

Tiến Anh