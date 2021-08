Tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông trên cầu Thăng Long

Trưa 21/8, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) vừa giải cứu một nam tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giao thông”.

Khu vực hiện trường xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h35 phút 21/8, tài xế Vũ Văn H. (SN 1998, địa chỉ tại khu phố Quang Vinh, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 29C-765.84 di chuyển trên đường trên cao theo hướng lưu thông Mai Dịch đến cầu Thăng Long thì xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô mang BKS: 29C-724.76 do tài xế Vũ Quang T. điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô tải bị biến dạng, tài xế H. bị ngất, mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ đến hiện trường tiếp cận vụ tai nạn.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều 3 ô tô chuyên dụng đến hiện trường, tới nơi phối hợp Đội Giao thông Công an quận, Đội Cảnh sát giao thông số 6 phân luồng giao thông, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 – Công an Thành phố Hà Nội tiến hành sử dụng phương tiện chuyên dụng banh cắt thủy lực để cứu nạn nhân đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát tìm cách đưa lái xe mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân đều có giấy xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 còn hiệu lực, tài xế H. chấn thương chân phải, tay trái.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Khi cảnh sát đến hiện trường lái xe vẫn bị mắc kẹt trong ca bin.

Trên người lái xe có khá nhiều vết thương.

Sau khi được giải cứu, lực lượng chức năng sơ cứu cho tài xế.

Sau đó chuyển tài xế đến bệnh viện cấp cứu.

Hải Ngọc