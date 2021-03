Bốc đầu xe trên Quốc lộ 7A, 3 thanh niên xử phạt hơn 30 triệu đồng

Ngày 29/3, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm thanh niên bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 7A.

browser not support iframe.

Nhóm thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên QL 7A.

Trước đó, vào ngày 28/2/2021, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên bốc đầu xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 7A (đoạn qua địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An) gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nhóm thanh niên bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 7A. (Ảnh cắt từ clip)

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Anh Sơn lần lượt triệu tập Nguyễn Quang Huy (SN 2006, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông); Nguyễn Đăng Huy (SN 2003, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Văn Sự (SN 2003, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) để xác minh, làm rõ.

Không chỉ bốc đầu xe và lạng lách, công an còn xác định nhóm này có hàng loạt lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, gắn biển số bị che lấp, trong cơ thể có chất ma túy...

Do cả nhóm đều đang dưới 18 tuổi nên sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Anh Sơn chỉ phạt mức bằng một nửa so với mức phạt dành cho người thành niên.

Cụ thể, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Đăng Huy mỗi người bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Riêng Nguyễn Văn Sự do bị phát hiện trong cơ thể đang có chất ma túy nên bị bị xử phạt 16 triệu đồng.

Bảo Trâm