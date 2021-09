Bắt nhóm thanh niên đua xe trái xe phép ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang xác minh và hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

Nhận được được phản ánh của công dân trên trang Fangapge của Công an tỉnh Bắc Giang về việc có một số đối tượng đi xe mô tô 1 bánh "bốc đầu" trong đoạn đường R03 quanh Công ty TNHH S-Connect BG Vina thuộc KCN Vân Trung, Việt Yên, đồn Công an Quang Châu, Công an huyện Việt Yên đã tăng cường tuần tra mật phục.

Nhóm thanh niên đua xe bị cơ quan công an bắt.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 10/9, lực lượng tuần tra đã phát hiện đối tượng Bùi Văn Duy (SN 2005, Đồng Tân, Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang) đi xe mô tô BKS: 29X5-313.48 (chở 1 người ngồi sau) có hành vi "bốc đầu" tại tuyến đường R03 trên.

Ngoài ra, khoảng 22 giờ 00 phút cùng ngày, tổ công tác của Đồn tiếp tục tuần tra tại khu vực trên và phát hiện một số thanh niên có biểu hiện tụ tập đua xe, bốc đầu; khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy và Tổ công tác đã cưỡng chế đưa được 2 đối tượng cùng phương tiện về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Theo cơ quan công an, trong thời gian tới, Đồn Công an Quang Châu tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để giải quyết triệt để tình trạng tụ tập đua xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Đồn Công an Quang Châu đang xác minh và hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Sông Yên