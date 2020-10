7 ô tô va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 1

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 9h ngày 4/10, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang. Sự việc khiến 7 ô tô hư hỏng nặng.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển ôtô biển số An Giang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi đến xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè), chiếc xe do tài xế Lợi cầm lái đã tông vào đuôi ôtô mang biển số Hậu Giang.

Hiện trường các ôtô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1. Ảnh: A.M

Chưa dừng lại, ôtô biển An Giang tông tiếp vào xe 16 chỗ mang biển số TP.HCM cùng một xe 7 chỗ và một xe 4 chỗ khác.

Cú tông mạnh khiến chiếc ôtô 7 chỗ tiếp tục lao về phía trước, tông thêm một xe khách và một xe 4 chỗ.

Tại hiện trường, 7 chiếc ôtô va chạm liên hoàn bị hư hỏng phần đầu và đuôi phía sau, nằm ngổn ngang trên quốc lộ 1.

Vụ việc dẫn đến ùn ứ giao thông trên quốc lộ 1. Cảnh sát đã đến hiện trường điều tra, điều tiết phương tiện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

3 vụ tai nạn liên tiếp, hàng chục ô tô va chạm trên cầu Nhật Tân Ba vụ tai nạn liên tiếp giữa 11 ô tô khiến cầu Nhật Tân ùn tắc kéo dài vào chiều tối 27/9.

Theo zingnews.vn