Thông tin mới nhất vụ xe bán tải lật ngửa khiến 4 người thương vong ở Nghệ An

Trên đường đi làm, 2 cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I (Cục thuế Nghệ An) không may gặp tai nạn giao thông tử vong. 2 người khác đi cùng xe ô tô bị thương nặng hiện đang cấp cứu.

Sáng 9/12, Công an huyện Quỳ Hợp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp) cho biết thêm, 2 trong số 4 nạn nhân trong vụ xe ô tô bán tải lao xuống mương, lật ngửa xảy ra trên địa bàn được xác định là ông L.V.T. (SN 1964, trú xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp) và ông N.V.H. (SN 1967, trú xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Cả 2 nạn nhân tử vong đều công tác tại Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông L.V.T. và ông N.V.H. đang trên đường đi làm nhiệm vụ do cơ quan giao.

2 nạn nhân còn lại (chưa rõ danh tính) hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Chiếc xe bán tải lao xuống mương nước rồi lật ngửa làm 4 người trong xe thương vong.

Như Infonet đã đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h ngày 8/12 trên quốc lộ 48C, đoạn qua địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe bán tải mang BKS 37C-238.xx (chưa rõ danh tính tài xế và những người đi trên xe) lưu thông theo hướng từ thị trấn 3/2 đi thị trấn huyện Quỳ Hợp (thuộc huyện Quỳ Hợp). Khi đến cầu làng Mùng (xã Tam Hợp) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống mương nước rồi lật ngửa.

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải nằm dưới chân cầu, bị biến dạng. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người bị thương nặng.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm