25/05/2019

Do mâu thuẫn với chồng, một người phụ nữ dân tộc Mông ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) đã ăn lá ngón tự tử. Rất may, do được các y bác sĩ kịp thời nên người này đã được cứu sống.