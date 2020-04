Dỡ cách ly, Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa khám ngoại trú, khám theo yêu cầu

0h ngày 12/4/2020, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa thông báo Quyết định số: 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đã chuẩn bị các phương án khi hết phong tỏa.

Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020; Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, TS. Dương Đức Hùng cho biết: Việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai là điều kiện để cho các bệnh nhân tiếp cận được trở lại với y tế chuyên sâu của Bệnh viện. Thời gian bị cách ly vừa qua đã làm gián đoạn cơ hội được thăm khám, điều trị của những người bệnh tin yêu bệnh viện và những người bệnh tham gia các chương trình quản lý bệnh mạn tính.



Công việc chính của bệnh viện là khám chữa bệnh. Vừa qua do tình hình dịch, do lệnh cách ly thì hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện đã giảm xuống ở mức tối thiểu.

Trong suốt quá trình 14 ngày cách ly, song song với việc tiếp tục điều trị các bệnh nhân nặng cũng đang cách ly tại bệnh viện thì Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận trên 40 trường hợp rất nặng, vượt quá khả năng điều trị của các tuyến về điều trị tại Bạch Mai và đã có những trường hợp hết sức nặng nhưng bệnh viện vẫn vượt qua tất cả những khó khăn do lệnh phong tỏa để có thể cứu được người bệnh. Như vậy, hoạt động khám chữa bệnh, điều trị vẫn được tiếp diễn trong thời gian Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly.



Về những giải pháp gì để đảm bảo an toàn sau khi tái hoạt động trở lại, TS. Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện đã có những phương án để tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh như bình thường nhưng với điều kiện an toàn về mặt dịch tễ ở mức cao nhất. Chúng ta biết rằng: bản chất của dịch là lây lan, mà trong bệnh viện môi trường toàn người bệnh và tập trung đông người. Như vậy, bệnh viện phải lập kế hoạch phân luồng, phân tuyến, sàng lọc về mặt nhiệt độ, về mặt dịch tễ, về mặt xét nghiệm để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.

Bộ Y tế đã xác định: dịch lây nhiễm từ cộng đồng. Vì vậy, đứng về góc độ dịch tễ, tất cả những người đến với bệnh viện chúng tôi đều phải coi là F1, tức là tiếp xúc gần với những người dương tính. Và trên thực tế thì có rất nhiều người lành mang bệnh, có nghĩa là hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng mà trong người họ có virut ở đường hô hấp.

Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm là thường trực. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn cho người bệnh, người thân của người bệnh khi đến khám cũng như đảm bảo sự an toàn cho cán bộ nhân viên y tế khi thăm khám là mục tiêu của giai đoạn tới của bệnh viện.

Công tác sàng lọc nhiều cấp độ, nhiều tầng lớp đã được lên phương án để làm sao tất cả những bệnh nhân đến với Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đều có thể phát hiện một cách nhanh nhất, để loại trừ tối đa nguy cơ lại có một trường hợp dương tính trong bệnh viện. Tuy nhiên, đây là một việc khó, cần sự triển khai đồng bộ ở tất cả các khâu, tất cả các tuyến.

Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn, vệ sinh ở trong bệnh viện cũng đã được tăng cường ở mức độ cao nhất và đặc biệt là tập huấn cho các cán bộ y tế tăng cường truyền thông đối với người bệnh và người nhà ra vào bệnh viện để cho tất cả đều hiểu, vì chống dịch là công việc của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng y tế.

"Chúng tôi tin rằng, với việc triển khai một cách đồng bộ thì khi Bệnh viện Bạch Mai tái khởi động lại, người bệnh và nhân viên y tế sẽ được làm việc trong một môi trường với hệ số an toàn cao nhất", ông nói.



TS. Dương Đức Hùng cũng chia sẻ, y tế luôn là nơi đương đầu và đặc biệt là trong dịch thì chúng ta vẫn thường hay dùng cụm từ “các chiến sĩ ở mặt trận tuyến đầu”. 14 ngày vừa qua là những thời khắc khó khăn.

Bên cạnh những nỗ lực nội tại, để vượt qua được những khó khăn, thì bệnh viện cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, mọi tầng lớp nhân dân.

“Thật là xúc động khi chúng tôi nhận được những món quà không quá lớn về mặt vật chất nhưng có giá trị rất lớn về mặt tinh thần, kèm theo đó là những bức thư khi đọc lên ai cũng thấy cảm động. Đấy chính là sự động viên rất lớn cho nhân viên y tế nói chung cũng như cán bộ y tế Bạch Mai trong giai đoạn vừa qua. Và chúng tôi tin rằng công cuộc chống dịch này với sự tham gia của toàn bộ xã hội, với một sự đồng lòng cao như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng”, Phó Giám đốc BV Bạch Mai nói.

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn: “Cần thời gian để củng cố lại toàn bộ hệ thống chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm ở trong bệnh viện. Vì vậy, đến đầu tháng 5 chúng tôi mới hoạt động trở lại. Còn sau khi dỡ phong tỏa, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tự cách ly, chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu nặng, điều trị ca bệnh nặng các tuyến dưới chuyển lên và chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục, không khám bệnh ngoại trú, không khám bệnh theo yêu cầu”. N.Huyền

Khánh Chi - N.Huyền