28/04/2021

Tiêu thụ không đủ rau quả là nguyên nhân 14% trường hợp tử vong do ung thư đường tiêu hóa, 9% tử vong do đột quỵ. Nhưng mức tiêu thụ rau quả của người Việt mới chỉ đạt khoảng 66,4 - 77,4% so với khuyến nghị.