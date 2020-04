Rạng sáng 9/3, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại một đại lý chăn ga, gối đệm trên địa bàn TP Vinh. Rất may 2 người trong căn nhà bốc cháy đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.