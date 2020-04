Diễm My 9x trải lòng ngày giỗ đầu của mẹ: Cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên..

Hôm nay, ngày 10/4 (nhằm ngày 18/3 âm lịch) là ngày giỗ đầu của mẹ nữ diễn viên Diễm My 9x. Chia sẻ trên trang cá nhân, Diễm My 9x cho biết cô vẫn chưa thể nguôi ngoai đi nỗi đau mất mẹ, dù cố gắng vùi đầu vào công việc bận rộn nhưng đêm về mọi thứ vẫn như cũ, buồn bã bao trùm.

"Mẹ mất như mới hôm qua, cảm giác đau đớn tột cùng vẫn còn nguyên vẹn, đau đến mức tưởng chừng như không chịu nổi nữa, nhưng rồi cũng sống được qua được hết 1 năm" - Diễn viên Diễm My 9x chia sẻ.

Nữ diễn viên Diễm My 9x bên cạnh mẹ ruột.

Nữ diễn viên cho hay trước đây đối với cô, cái chết như một câu chuyện buồn trên phim ảnh hay trong cuộc sống, rồi cũng thoáng qua và quên mất, cho đến khi nó xảy ra với người mình yêu thương nhất.

Cảm giác cuộc đời của Diễm My như chia ra làm 2 giai đoạn là sống với mẹ và sống để chờ chết được gặp mẹ. Diễm My biết nghe có vẻ bi lụy nhưng đối với cô mất mẹ là mất tất cả.

Bữa cơm giỗ mẹ của nữ diễn viên Diễm My 9x.

1 năm trôi qua, Diễm My đã vượt qua được năm đầu tiên không có mẹ, nữ diễn viên hy vọng sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm, không biết bản thân bao giờ mới có thể vui trở lại.

"Nói như vậy có vẻ đang phụ lòng công việc, sự nghiệp, người thân, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp đang lo lắng và dốc lòng sốc sức khiến mình vui vẻ trở lại. Và cũng phụ lòng Mẹ mình trên cao chắc chẳng bao giờ muốn mình sầu não mãi. Mình biết Mẹ muốn mình tìm được hạnh phúc thực sự, niềm vui trong cuộc sống.

1 năm qua mình cũng có 1 vài niềm vui nho nhỏ, và rồi trở lại với công việc cũng cuốn theo sự bận rộn. 8 tháng xa nhà ra Hà Nội đóng phim đôi lúc tưởng quên mất nỗi đau đó. Nhưng rồi tối về nó cứ ập đến ngập cả bầu trời.

Không biết bây giờ Mẹ đang ở đâu? Khi Mẹ mất cũng có những người bạn nằm mơ thấy Mẹ báo mộng dặn dò nói My đừng buồn nữa. Rồi tivi ở nhà tự bật mấy lần vào ngày thứ 48, cũng có những dấu hiệu mơ hồ cho thấy linh hồn Mẹ tồn tại ở đâu đó. Còn Mình thì chưa bao giờ gặp Mẹ trong giấc mơ cả. Mẹ cứ thế tan biến đi đâu không biết nữa...để lại con ở lại mồ côi và đơn độc. Sẽ không còn ai thương và hi sinh cho con như Mẹ nữa. Giờ còn mình con với cuộc đời xin cho con có được niềm vui niềm hạnh phúc và sự dũng cảm để sống tốt" - Diễm My bộc bạch.

Nữ diễn viên Diễm My 9x trải lòng trong ngày giỗ đầu của mẹ ruột.

Bạn bè đồng nghiệp thân thiết an ủi và động viên Diễm My vượt qua nỗi đau.

Trước đó vào ngày 22/4/2019, nữ diễn viên Diễm My 9x thông báo tin buồn mẹ ruột đột ngột qua đời tại bệnh viện. Được biết bố mẹ Diễm My ly hôn khi cô mới 11 tuổi, nữ diễn viên sống với mẹ từ đó.

Diễm My là người con gái hiếu thảo khi luôn thu xếp thời gian bận rộn trong công việc để chăm sóc cho mẹ, nữ diễn viên cùng từng mua nhà, mua xe để tặng mẹ bằng tiền mà mình làm được từ quá trình hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại Diễm My 9x đang hoạt động chủ yếu ở thị trường phim ảnh phía Bắc, cô hiện đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Tình yêu và tham vọng" bên cạnh các diễn viên nổi tiếng khác như: Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie...

Phương Thảo