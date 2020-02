Dịch nCoV, du lịch Đà Nẵng tìm thêm thị trường tránh ảnh hưởng Trung Quốc

Ngày 2/2, ông Hoàng Sơn Trà, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản 36/TB-VP (ngày 1/2) thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo ngành du lịch TP một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại Đà Nẵng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Du lịch sớm hoàn chỉnh và trình UBND TP ban hành thông báo đến các công ty lữ hành, các cơ quan liên quan nhằm cung cấp thông tin, thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 30/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an dừng xét duyệt, cấp thị thực cho công dân Trung Quốc đến Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã hủy toàn bộ phép bay đã cấp và tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc, Ma Cao, Hồng Kông từ 13 giờ ngày 1/2/2020.

Tuy nhiên, trên địa bàn Đà Nẵng đang có khách du lịch từ các thị trường khác Trung Quốc như Singapore, Malaysia… cũng là những thị trường có sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa (thường gọi là thị trường khách Hoa ngữ). Do vậy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Du lịch chuẩn bị thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ như nêu trên chuyển đến các công ty lữ hành, các cơ quan liên quan nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực các thị trường du lịch khác.

Trong ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản 07/TB-UBND yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước ở địa phương, kiểm tra, hỗ trợ và khuyến nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có hành vi ứng xử văn minh, không phân biệt đối xử đối với khách du lịch.

Tương tự, tại Thông báo 36/TB-VP (ngày 1/2), Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Du lịch và các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, truyền thông, hướng dẫn các khách sạn, nhà hàng,… có hành vi ứng xử đúng mực với du khách (đặc biệt là du khách nói tiếng Trung), tránh các hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh của TP.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Du lịch khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm thêm các thị trường du lịch khác nhằm hạn chế mức ảnh hưởng từ thị trường du lịch Trung Quốc đến ngành du lịch của TP Đà Nẵng.

Trước đó, khi xảy ra khủng hoảng du khách Trung Quốc do vụ nhà cầm quyền Bắc Kinh cho hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 gần quần đảo Hoàng Sa, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã kịp thời chuyển hướng mở rộng thị trường và đã có thêm nguồn khách Hàn Quốc hiện đứng đầu trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngành du lịch Đà Nẵng cần biến tình trạng khủng hoảng do vụ dịch nCoV hiện nay thành cơ hội để tiếp tục mở rộng thêm nhiều thị trường mới chất lượng hơn nữa. Trước mắt, ngày 2/2, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 14/5/2020 sẽ bắt đầu có đường bay mới nối Đà Nẵng với New Delhi (thủ đô Ấn Độ).

Theo đó, đường bay mới này sẽ do hãng hàng không VietJet khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần (Thứ 2, 4, 5, 6 và Chủ Nhật) bằng máy bay mới và hiện đại. Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng vào lúc 18:15, đến New Delhi lúc 21:30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh từ New Delhi dự kiến lúc 22:50 (giờ địa phương) tới Đà Nẵng lúc 5:20.

