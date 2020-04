Dịch Covid-19 tấn công Mỹ, 17 triệu người thất nghiệp, hải quân thêm nhiều ca mắc

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 9/4, bang New York ghi nhận 799 ca tử vong do mắc Covid-19, nâng tổng số người chết tại bang này lên con số 7.067. Bang New York cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19.

Tính tới ngày 9/4, tổng số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Mỹ đã vượt qua 16.000. Mỹ hiện là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số ca tử vong nhiều nhất do nhiễm virus SARS-CoV-2 sau Italy.

Điều đáng nói, theo số liệu được công bố hôm 9/4, chỉ trong vòng ba tuần qua, 16,8 triệu người Mỹ đã làm tờ khai thất nghiệp để đăng ký nhận trợ cấp từ chính phủ. Đây là tốc độ tăng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Cụ thể, kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 13/3, nền kinh tế lớn nhất thế giới chứng kiến 6,6 triệu người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, còn trong hai tuần trước nữa, số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp là hơn 10 triệu.

Điều này có nghĩa cứ 10 người lao động thì có 1 người rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.

Trên thực tế, số người thất nghiệp tại Mỹ có thể còn cao hơn do các văn phòng nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại các bang trên khắp nước Mỹ đã bị quá tải và nhiều người không thể gọi điện hay truy cập vào trang web của các cơ quan chính phủ.

Nói cách khác, trong thời gian tới, nước Mỹ sẽ còn chứng kiến tình trạng người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp còn gia tăng. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng Tư có thể đạt 15%, con số tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái (1929 - 1933).

Cũng trong ngày 9/4, giới chức Lầu Năm Góc dự báo dịch Covid-19 sẽ còn lây lan trong lực lượng tàu chiến của hải quân Mỹ đang hoạt động trên biển.

Theo đó, số ca nhiễm virus corona chủng mới trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hoạt động trên Thái Bình Dương đã tăng lên hơn 400 thủy thủ.

Tướng John Hyten, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh, một thủy thủ mắc Covid-19 trên tàu USS Theodore Roosevelt đã được đưa lên đảo Guam để chăm sóc đặc biệt. Hiện tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã neo đậu gần đảo Guam được hơn một tuần.

Cũng theo ông Hyten, 416 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được xác định mắc Covid-19 và 1.164 xét nghiệm đang chờ kết quả.

Ông Hyten cho biết thêm, ngay cả tàu sân bay USS Nimitz đang đỗ ở cảng Bremerton thuộc tiểu bang Washington và chuẩn bị được triển khai tới Thái Bình Dương, cũng đã xác định được nhiều thủy thủ nhiễm virus SARS-CoV-2.

