Đi câu cá, hoảng hồn phát hiện thi thể nam giới trôi sông

Trước đó, khoảng 9 giờ 30' sáng cùng ngày, người dân đi câu cá hoảng hồn phát hiện một thi thể nam trôi nổi trên sông Ly Ly, đoạn qua thôn Hương Yên (xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) nên đã gọi điện trình báo chính quyền sở tại.



UBND xã Hương An sau đó đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo Công an huyện Quế Sơn. Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, trên người không có giấy tờ tùy thân, khoảng 35 đến 40 tuổi, mặc quần jean và áo thun màu đen.

Ông Năm cho hay, cơ quan công an đang trục vớt thi thể này lên bờ và tiến hành xác định danh tính nạn nhân và làm các thủ tục cần thiết để mai táng; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hồ Ca