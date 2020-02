Denis Đặng lại bị 1 nghệ sĩ nước ngoài tố đạo ý tưởng: GĐ sáng tạo..thật vô dụng

Những ngày vừa qua, sự việc Denis Đặng bị tố đạo ý tưởng của một nghệ sĩ người Nga có tài khoản Instagram "darkflawless" đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, cư dân mạng phát hiện loạt ảnh trên trang cá nhân của Denis Đặng trùng hợp bất ngờ với hình ảnh của nhiếp ảnh gia Darkflawless, trong đó, tác phẩm bị cho là khá giống được Denis đăng tải mới chỉ đăng tải cách đây 4 tháng.

Sự việc Denis Đặng bị tố đạo ý tưởng của một nghệ sĩ người Nga có tài khoản Instagram "darkflawless" đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Đồng thời nhiếp ảnh gia người Nga còn trực tiếp lên tiếng phản bác Denis Đặng.

Nghệ sĩ người Nga đã vô cùng phẫn nộ và thậm chí không chấp nhận lời xin lỗi của Denis Đặng, đồng thời khuyên anh chàng: "Với ý tưởng của người khác, bạn phải lưu ảnh và nhất thiết phải thể hiện trong phần mô tả ảnh mà các nghệ sĩ đã truyền cảm hứng cho bạn và không bao giờ xóa nó đi."

Bức ảnh Denis Đặng bị tố đạo ý tưởng từ nghệ sĩ "im_graphixer".

Tài khoản này đã có những lời chỉ trích hết sức gay gắt đến Denis Đặng.

Lùm xùm với nghệ sĩ người Nga chưa lắng xuống thì một tài khoản Instagram khác lại tiếp tục tố Denis Đặng đạo ý tưởng với lời lẽ mỉa mai và chỉ trích còn gay gắt hơn.

Cụ thể, "im_graphixer" đã đăng tải trên story cá nhân hình ảnh Denis và nghệ sĩ này nhìn rất giống nhau cùng câu hỏi: "Shoud i take this serious, he called himself creative director" (Tạm dịch: "Tôi có nên làm căng chuyện này không nhỉ? Anh ta tự gọi mình là "giám đốc sáng tạo" đấy."

Ngay sau đó, tài khoản này tiếp tục lên tiếng: "I found him... He is verified... He got huge following... And you are creative director. Wow, anyways you are useless dude... Im gonna angry at you... Ill give laugh at you." (Tạm dịch: "Tôi tìm thấy anh ta rồi. Anh ta có tick xanh, có rất nhiều người theo dõi. Bạn là giám đốc sáng tạo đấy. Wow, dù sao thì bạn thật vô dụng. Tôi bức xúc và sẽ cười vào mặt bạn")

Nghệ sĩ này không ngần ngại cho biết rất nhiều người đã gửi hình ảnh Denis đạo ý tưởng cho anh, trong đó có cả người Việt Nam.

Không chỉ đăng tải những dòng phẫn nộ, tài khoản này cũng không ngần ngại cho biết rất nhiều người đã gửi hình ảnh Denis đạo ý tưởng cho anh, trong đó có cả người Việt Nam. Hiện tại, Denis Đặng vẫn chưa có lời giải thích chính thức về vụ lùm xùm với nghệ sĩ "im_graphixer".

Holly