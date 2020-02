Để tống chất độc khỏi cơ thể, người hút thuốc lá nên ăn gì?

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong sớm trên toàn thế giới. Nicotine có trong thuốc lá được tích lũy trong cơ thể chúng ta với số lượng lớn và gây ra nhiều bệnh, trong đó có ung thư.



Chính vì thế, để nicotine ra khỏi cơ thể là rất quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hút thuốc như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn, bệnh tim mạch vành, đột quỵ,... Có một số thực phẩm lành mạnh giúp loại bỏ nicotine ra ngoài. Dưới đây là một số thực phẩm có thể giúp tống nicotine ra ngoài, theo Boldsky.

Cam



Cam là loại trái cây có thể phục hồi vitamin C trong cơ thể bị mất do hút thuốc, điều này có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và loại bỏ nicotine ra khỏi cơ thể.



Cà rốt



Trong cà rốt có chứa vitamin A, C, B và K, giúp tăng cường hệ thống “phòng thủ” của cơ thể, đồng thời giúp ngăn ngừa tổn thương của các dây thần kinh và da do hút thuốc.



Bông cải xanh



Bông cải xanh chứa vitamin B5 và vitamin C, những hợp chất này giúp tăng cường trao đổi chất và giúp loại bỏ nicotine khỏi cơ thể. Đồng thời, chúng còn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết.



Kiwi



Kiwi chứa nhiều vitamin A, C và E. Tiêu thụ kiwi giúp phục hồi mức độ của các vitamin bị mất do hút thuốc và đẩy nicotine ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, inositol trong kiwi giúp chống trầm cảm.

Lựu



Lựu là loại trái cây có thể giúp cải thiện số lượng hồng cầu bị giảm do nicotine. Bên cạnh đó, đặc tính chống oxy hóa của quả lựu còn giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể chúng ta.

CHÂU NGUYÊN/PLO.vn