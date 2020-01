Để phân biệt virus corona và cảm lạnh thông thường, hãy chú ý 1 điều

Cảm lạnh là một căn bệnh rất phổ biến ở con người đặc biệt khi giao mùa, thay đổi thời tiết. Trong trường hợp bình thường, cảm lạnh và sốt không phải là vấn đề lớn, bạn cần sử dụng thuốc hạ sốt và uống nhiều nước là có thể đỡ dần sau vài ngày, miễn là không có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus.



Tuy nhiên gần đây, sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona ở Vũ Hán, với những dấu hiệu không mấy khác biệt với bệnh cảm lạnh thông thường khiến nhiều người chủ quan và không phát hiện kịp thời. Vậy điểm khác biệt thật sự của việc nhiễm virus corona với bệnh cảm sốt thông thường là gì? Dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ Yang Yiyan, trưởng khoa miễn dịch bệnh viện Trung Sơn về cách phân biệt 2 căn bệnh này:



Corona là một loại virus đường hô hấp có khả năng lây nhiễm cao như vi-rút cúm, nhưng chúng có khả năng gây viêm phổi nặng. Nếu như cảm lạnh, sốt thông thường không mắc phải những nhiễm trùng nghiêm trọng, cơ thể sẽ đỡ dần nếu được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc thuốc cảm tại nhà. Thậm chí nhiều trường hợp không cần dùng thuốc, chỉ nghỉ ngơi và uống đủ nước, cảm lạnh sẽ dần thuyên giảm trong vòng 3 - 5 ngày.



Tuy nhiên, nếu bạn nhiễm virus corona, việc uống thuốc thông thường sẽ không làm tình trạng bệnh đỡ hơn. Bên cạnh việc thân nhiệt tăng cao bất thường, virus corona sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây viêm phổi nên dẫn đến tình trạng thiếu oxy, khó thở rõ rệt, đây là một dấu hiệu mà cảm lạnh thông thường không có.



Vì vậy, nếu gặp những triệu chứng này, hãy bình tĩnh phân biệt và cảnh giác, hoăc nên tới bác sĩ để có thể được xét nghiệm kịp thời.

Những hành động nên làm khi cảm thấy bản thân bạn có thể đang nhiễm virus corona:



1. Cô lập chính mình trước: Hãy ở trong phòng một mình và hạn chế đến nơi công cộng, nhưng trong phòng nên thông thoáng, đồng thời đeo khẩu trang cho chính mình và những người trong gia đình để ngừa virus lây lan.



Nên ăn uống một mình cho đến khi các triệu chứng cảm lạnh biến mất, nếu tình trạng bệnh không thuyên giảm sau nhiều ngày bạn nên đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm virus corona.



2. Uống nhiều nước hơn khi có dấu hiệu sốt, ho, đau đầu,..., bạn có thể sử dụng viên sủi vitamin C, hoặc nước cam tươi.



3. Đến hiệu thuốc để mua máy theo dõi oxy, buổi sáng và buổi tối hàng ngày để tự động đo độ bão hòa oxy trong máu, ở người bình thường chủ yếu là khoảng 98. Nếu có xu hướng giảm, có khả năng mắc bệnh viêm phổi do coronavirus, hãy đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm kịp thời.



4. Trong trường hợp viêm phổi do virus corona, hãy tuân theo sự sắp xếp của bệnh viện để cách ly và điều trị.

