Để bảo vệ sức khỏe trẻ đang ăn dặm, tránh những thực phẩm kỵ nhau khi nấu cháo

Thịt lợn và thịt bò

Các tài liệu Đông y cho biết, thịt bò tính ôn, ích khí trong khi đó thịt lợn có tính hàn. Vì vậy, hai loại thịt đỏ và thịt trắng này hoàn toàn kỵ nhau. Mẹ kết hợp hai loại thịt này nấu chung với nhau sẽ không còn giá trị dinh dưỡng.



Thịt bò và đậu đen



Hàm lượng sắt dồi dào trong thịt bò sẽ bị mất đi nếu nấu cùng đậu đen. Hậu quả là cơ thể trẻ sẽ không hấp thu được dưỡng chất này. Vì vậy, mẹ không nên kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau.



Thịt bò và hải sản



Mặc dù hai loại thực phẩm này cực kỳ bổ dưỡng cho bé nhưng mẹ không nên kết hợp khi nấu cháo cho bé. Chất photpho trong thịt bò kết hợp với canxi trong hải sản sẽ sinh ra chất kết tủa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và quá trình hấp thụ canxi trong cơ thể trẻ.



Thịt bò và lươn



Thịt bò và lươn khắc nhau, khi nấu cháo cùng có thể khiến bé bị rối loạn tiêu hóa.



Thịt gà và cá chép

Thịt và gà cá chép cực kỳ kỵ nhau. Khi nấu hai thực phẩm cùng nhau dễ sinh ra chứng nổi mụn nhọt, đầy bụng ở trẻ em.



Óc lợn và lòng đỏ trứng gà



Kết hợp óc lợn và lòng đỏ trứng gà khi nấu cháo cho bé ăn dặm sẽ khiến hàm lượng cholesterol tăng cao, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.



Tôm và cải bó xôi



Đây là hai nguyên liệu không nên kết hợp với nhau khi nấu cháo cho bé. Thành phần axit phytic trong cải bó xôi sẽ phản ứng với canxi trong tôm sinh ra muối. Kết quả là trẻ vừa không nhận được nguồn canxi cần thiết vừa phải loại bỏ lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể.



Cải bó xôi và đậu phụ



Thành phần đầu phụ chứa hai hoạt chất magie clorua và canxi sunphat, cải bó xôi lại chứa lượng lớn axit oxalic. Khi nấu đậu phụ cùng cải bó xôi, các nguyên tố này phản ứng với nhau sẽ sinh ra các chất kết tủa magie oxalate và canxi oxalate dẫn đến nguy cơ sỏi thận và cản trở quá trình hấp thụ canxi trong cơ thể trẻ.



Gan động vật và cà rốt, rau cần



Gan động vật chứa nhiều khoáng chất đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác. Trong khi đó cà rốt, rau cần là những loại rau củ giàu vitamin C, chất xơ, axit oxalic. Khi xào nấu gan động vật với cà rốt, rau cần sẽ diễn ra qua quá trình oxy hóa, toàn bộ dưỡng chất sẽ không giá trị đối với cơ thể trẻ.



Các loại thịt động vật và đậu nành

Thịt động vật và đậu nành đều là những thực phẩm chứa nguồn đạm phong phú. Vì vậy, khi kết hợp với nhau, lượng đạm trong thịt và đậu nành sẽ tăng lên ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.



Khoai tây/khoai lang và cà chua



Sự kết hợp của khoai tây hoặc khoai lang với cà chua có thể khiến hệ tiêu hóa trẻ bị trì trệ, khó tiêu hóa.



Cà rốt và củ cải trắng



Lượng vitamin C trong của cải trắng sẽ bị một số enzyme trong cà rốt phá hủy. Cơ thể trẻ sẽ không thể hấp thu lượng vitamin C cần thiết ảnh hưởng xấu đến làn da.



Biết được những thực phẩm đại kỵ nhau không tốt cho sức khỏe này, cha mẹ đừng nên kết hợp khi nấu cháo con.

Minh Cát/phunusuckhoe.vn