Nam thanh niên có biểu hiện say xỉn đã dùng mũ bảo hiểm đánh thẳng vào mặt nam thanh niên khác và tự xưng là cán bộ Công an phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường này khẳng định đối tượng này không phải cán bộ của đơn vị.