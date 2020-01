Đánh giá sơ bộ xe Toyota Vios 2020 lắp ráp trong nước, giá từ 470 triệu đồng

Là dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam nhiều năm liên tiếp, tuy nhiên khoảng cách giữa Toyota Vios và các đối thủ ngày càng thu hẹp đáng kể. Hyundai Accent với giá bán rẻ hơn đã khiến Vios lần đầu tiên giảm giá và liên tục có các chương trình khuyến mãi. Trong khi Mitsubishi Xpander ở phân khúc MPV giá rẻ cũng so kè quyết liệt vị trí bán chạy nhất hàng tháng. Chính vì thế, Toyota nhanh chóng cho ra mắt Vios 2020 ngay đầu năm với các tiện nghi mới, nâng sức cạnh tranh cùng các đối thủ. Trong năm 2019, Toyota Vios tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc và thị trường với doanh số 27.180 xe, bỏ xa đối thủ Hyundai Accent với chênh lệch 7.462 xe.

Giá bán - Giá lăn bánh

Trong phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios cùng lắp ráp trong nước và là đối thủ trực tiếp với Honda City và Hyundai Accent. Với việc ra mắt hai phiên bản mới, Toyota Vios 2020 có giá bán cao hơn Hyundai Accent 2020 nhưng giảmđáng kể so với Honda City 2020.

Giá bán, giá lăn bánh các phiên bản của Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent như sau:

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Toyota Vios 2020 Toyota Vios E MT (3 túi khí) 470 548 539 Toyota Vios E MT (7 túi khí) 490 571 561 Toyota Vios E CVT (3 túi khí) 520 604 594 Toyota Vios E CVT (7 túi khí) 540 627 616 Toyota Vios G CVT (7 túi khí) 570 660 649 Hyundai Accent 2020 Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn 426,1 504 496 Hyundai Accent 1.4 MT 472,1 557 547 Hyundai Accent 1.4 AT 501,1 589 579 Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt: 542,1 636 625 Honda City 2020 Honda City 1.5 559 648 637 Honda City 1.5 TOP 599 693 681

Ngoại thất

Toyota Vios 2020 chỉ là bản nâng cấp về mặt trang bị, do đó tổng thể ngoại thất gần như không có bất kỳ khác biệt so với phiên bản 2019. Ngôn ngữ thiết kế “Keen Look” vẫn được giữ nguyên so với trước đây. Do đó, kích thước tổng thể DxRxC của Toyota Vios 2020 lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475mm.

Hai thông số chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm cũng không thay đổi, tương ứng lần lượt là 2.550 và 133 mm. So với hai đối thủ trực tiếp, chiều dài cơ sở Vios 2020 ngắn hơn nhưng bù lại bán kính quay vòng của xe khá nhỏ, chỉ 5,1 mét.

Phần đầu xe Toyota Vios vẫn nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hẹp và hốc gió cản trước hình thang ngược cỡ lớn. Trên phiên bản G vẫn trang bị đèn pha halogen projector, tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn chờ dẫn đường Follow me home và tự động bật/tắt.

Trong khi hai phiên bản E MT cũ và mới đã có đầy đủ đèn sương mù như phiên bản E CVT và G CVT.

Thân xe Toyota Vios 2020 vẫn duy trì các điểm nhấn dập nổi năng động nhưng duy trì được nét mềm mại đặc trưng. Trang bị trên thân xe vẫn giữ nguyên với cụm la-zăng hợp kim kích thước 15 inch đi kèm với thông số lốp 185/60R15 cho cả 5 phiên bản.

Trong khi gương chiếu hậu tất cả phiên bản đều có thể chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Phiên bản E MT cũng được nâng cấp tính năng gương chiếu hậu tương tự hai phiên bản G CVT và E CVT.

Riêng phiên bản G CVT vẫn được trang bị tay nắm cửa mạ chrome tích hợp nút mở cửa thông minh, trong khi phiên bản E MT và CVT vẫn sử dụng chìa khóa cơ thông thường và tay nắm cửa sơn cùng màu với thân xe.

Phần đuôi xe Toyota Vios 2020 không thay đổi với phiên bản G trang bị đèn hậu LED, trong khi hai phiên bản còn lại trang bị đèn hậu bóng thường. Tất cả phiên bản đều có đèn phanh thứ ba LED trên cao và ăng ten dạng vây cá khá thể thao trên nóc xe.

Nội thất



Tương tự ngoại thất, khoang nội thất Toyota Vios 2020 vẫn duy trì phong cách thực dụng đặc trưng với phần lớn chất liệu ốp nhựa hoa văn giả gia, cùng với các điểm nhấn sơn mạ bạc tinh tế.

Cụm vô lăng Toyota Vios 2020 duy trì thiết kế ba chấu với chi tiết mạ bạc cứng cáp ở giữa và có thế điều chỉnh 2 hướng. Vô lăng phiên bản G CVT và E CVT được bọc da tích hợp điều chỉnh âm thanh.

Riêng phiên bản G CVT tích hợp nút bấm đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin hiện đại hơn và nâng cấp mới hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

Đồng hồ lái Toyota Vios 2020 không thay đổi thiết kế trên phiên bản E. Phiên bản E MT vẫn sử dụng đồng hồ lái analog, trong khi phiên bản E CVT cao cấp hơn với đồng hồ lái Optitron với đèn báo chế độ Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu, chức năng báo vị trí cần số và màn hình hiện thị đa thông tin.

Riêng phiên bản G CVT được nâng cấp màn hình hiển thị đa thông tin TFT có kích thước lớn và nịnh mắt hơn.

Ghế ngồi Toyota Vios 2020 vẫn là loại ghế thường và tùy theo phiên bản mà được bọc da hay simili. Phiên bản giá rẻ Vios E MT đã được nâng cấp ghế ngồi bọc simili giả da, thay thế chất liệu nỉ giá rẻ hơn.

Trong khi phiên bản G CVT và E CVT vẫn trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp với bề mặt đục lỗ thông thoáng.

Hàng ghế trước của Toyota Vios 2020 vẫn được trang bị ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng.

Hàng ghế thứ hai tất cả phiên bản đều có thể gặp phẳng theo tỉ lệ 60:40 giúp mở rộng khoang hành lý, đồng thời tích hợp tựa tay với giá để cốc khá tiện dụng.

Khoang hành lý tiêu chuẩn của Toyota Vios 2020 vẫn duy trì dung tích 506 lít, tương tự các phiên bản trước. Thông số này chỉ xếp sau đối thủ Honda City với dung tích 536 lít.

Tiện nghi – Giải trí

Công nghệ giải trí trên Toyota Vios 2020 đã có bước tiến lớn so với trước đây. Tất cả các phiên bản đã trang bị tương đương nhau với đầu đĩa DVD Pioneer AVH-ZL5150BTH, đi kèm chức năng Radio, MP4, kết nối USB, AUX, Bluetooth và kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay/ Android Auto. Khác biệt giữa các phiên bản là hệ thống âm thanh 6 loa trên phiên bản G và 4 loa trên các phiên bản E.

Hệ thống điều hòa trên phiên bản Vios G CVT vẫn là điều hòa tự động với giao điện điều khiển bằng điện. Trong khi phiên bản E MT và E CVT vẫn là điều hòa chỉnh tay phổ thông. Ngoài ra, tất cả phiên bản Toyota Vios 2020 vẫn chưa có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, nhưng tính năng này lại có trên hai đối thủ Hyundai Accent và Honda City.

Trang bị tiện nghi trên Toyota Vios 2020 vẫn không khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Các chức năng vẫn khá cơ bản như khóa cửa điện với chức năng khóa cửa từ xa, cửa sổ điều chỉnh điện tự động lên và chống kẹt bên người lái.

Ngoài ra, phiên bản cao cấp G CVT có thêm tính năng chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm.

Động cơ – An toàn

Toyota Vios 2020 tiếp tục sử dụng động cơ 2NR-FE dung tích 1.5L cho tất cả phiên bản. Động cơ này có cấu hình 4 xi lanh thẳng hàng, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử với van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i, cho công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4.200 vòng/phút.

Đi kèm với động cơ này vẫn là hai hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT, và hệ thống dẫn động cầu trước. Toyota Vios 2020 vẫn sử dụng cơ cấu hệ thống treo trước độc lập Macpherson và hệ thống treo sau dầm xoắn. Trong khi đó hệ thống lái vẫn sử dụng cơ cấu trợ lực tay lái điện, đem lại sự tiện dụng và chính xác.

Trang bị an toàn trên Toyota Vios 2020 có sự nâng cấp đáng kể với camera lùi cho tất cả phiên bản và nâng cấp phanh đĩa sau cho phiên bản số sàn giá rẻ. Phiên bản G CVT có thêm cảm biến lùi góc trước sau hỗ trợ người lái tốt hơn, bên cạnh cảm biến lùi trên phiên bản E CVT.





Trong khi đó các trang bị an toàn tiêu chuẩn trước đây vẫn được tiếp tục trên Toyota Vios 2020 như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí.

Với các trang bị nâng cấp và bổ sung các phiên bản giá rẻ, Toyota Vios 2020 khả năng cao sẽ tiếp tục xây chắc vị trị dẫn đầu của mình tại thị trường ô tô Việt Nam. Với những ai đang tìm kiếm một dòng xe hội tụ đủ các yếu tố trang bị tiện nghi, an toàn đầy đủ, thiết kế vừa đủ đẹp, bền bỉ và giá trị bán lại tốt, Toyota Vios 2020 vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Thông số kỹ thuật

Toyota Vios E MT 531 triệu Toyota Vios 1.5E CVT 569 triệu Toyota Vios 1.5G CVT 606 triệu Toyota Vios 1.5G TRD 586 triệu Dáng xe

Sedan Dáng xe

Sedan Dáng xe

Sedan Dáng xe

Sedan Số chỗ ngồi

5 Số chỗ ngồi

5 Số chỗ ngồi

5 Số chỗ ngồi

5 Số cửa sổ

4.00 Số cửa sổ

4.00 Số cửa sổ

4.00 Số cửa sổ

4.00 Kiểu động cơ



Kiểu động cơ



Kiểu động cơ



Kiểu động cơ



Dung tích động cơ

1.50L Dung tích động cơ

1.50L Dung tích động cơ

1.50L Dung tích động cơ

1.50L Công suất cực đại

107.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút Công suất cực đại

107.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút Công suất cực đại

107.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút Công suất cực đại

107.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút Momen xoắn cực đại

140.00 Nm , tại 4200 vòng/phút Momen xoắn cực đại

140.00 Nm , tại 4200 vòng/phút Momen xoắn cực đại

140.00 Nm , tại 4200 vòng/phút Momen xoắn cực đại

140.00 Nm , tại 4200 vòng/phút Hộp số

5.00 cấp Hộp số



Hộp số



Hộp số



Kiểu dẫn động



Kiểu dẫn động



Kiểu dẫn động



Kiểu dẫn động

Cầu trước Mức tiêu hao nhiên liệu

5.80l/100km Mức tiêu hao nhiên liệu

5.80l/100km Mức tiêu hao nhiên liệu

5.90l/100km Mức tiêu hao nhiên liệu

0.00l/100km Điều hòa

Chỉnh tay vùng Điều hòa

Chỉnh tay vùng Điều hòa

Tự động vùng Điều hòa

Tự động đơn vùng Số lượng túi khí

2 túi khí Số lượng túi khí

2 túi khí Số lượng túi khí

2 túi khí Số lượng túi khí

02 túi khí

