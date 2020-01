Đánh 2 công an xã trọng thương vì bị phát hiện đang đốt pháo đêm Giao thừa

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 24/1 (30 Tết), một tổ tuần tra của Công an xã Cư Né do ông Quách Huy (Phó trưởng Công an xã) làm tổ trưởng đang tuần tra tại buôn Dhia 1, xã Cư Né phát hiện Y Nhỡ Mlô (SN 1997) và Nguyễn Duy Quyền (SN 1991, cùng trú tại Buôn Dhia 1, xã Cư Né) có hành vi đốt pháo.

Tổ tuần tra đã yêu cầu 2 đối tượng dừng việc đốt pháo và lập biên bản vụ việc đồng thời mời 2 người này về trụ sở công an xã Cư Né để làm việc nhưng các đối tượng bất hợp tác.

Trong quá trình này, các đối tượng Y Nhưng Mlô (SN 2000), Y Tío Niê (SN 2001), Y Tah Mlô (SN 1992) và Y Sen Mlô (SN 2002, cùng ngụ Buôn Dhia 2, xã Cư Né) là bạn của 2 đối tượng trên đã bất ngờ hô to "đánh Công an xã" và dùng tay, cây tre bên đường tấn công lực lượng tuần tra.

Một lúc sau, khi thấy có lực lượng hỗ trợ của Công an xã và Công an huyện, các đối tượng trên lập tức bỏ chạy.

Vụ việc khiến Thiếu tá Quách Huy (Phó trưởng công an xã Cư Né) và anh Nguyễn Văn Phước (Công an viên) bị thương tích nhưng may mắn không nặng.

Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ được các đối tượng để điều tra, làm rõ việc "chống người thi hành công vụ này".

Hải Dương