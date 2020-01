'Đắng lòng' mua máy massage dỏm giá 70 triệu để 'chữa bách bệnh'

Qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc xuất hiện hình thức kinh doanh máy massage có dấu hiệu bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không có hóa đơn, chứng từ, không có công dụng chữa bệnh như giới thiệu.



Quá trình xác minh, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của ông T.V.H. (đường Trần Quý Cáp, khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước). Từ hồ sơ mà ông H. cung cấp về nguồn gốc máy massage, qua kiểm tra thực tế, cơ quan công an xác định toàn bộ hồ sơ, chứng từ này là giả nên tiến hành tạm giữ 12 giường massage chữa bệnh cùng nhiều sản phẩm khác.



Được biết, thời gian qua, cơ sở này đã tổ chức, giới thiệu các sản phẩm máy massage với công dụng chữa nhiều loại bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến người cao tuổi. Hàng ngày, có hàng trăm người trên địa bàn huyện đến để dùng thử. Sau thời gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, nhiều người dân đã mua máy với giá dao động từ 60 đến 70 triệu đồng, trong khi giá trị thực của máy nhỏ hơn rất nhiều lần. Điều đáng nói, chỉ qua một thời gian sử dụng, máy đã hư hỏng và không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo.



Không chỉ riêng huyện Tiên Phước mà nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng gây “tiền mất, tật mang”.

Hồ Ca