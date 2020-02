Dân Trung Quốc từng đổ xô mua ô tô tránh SARS, nhưng nCoV thì ngược lại

Cơn sốt mua xe của 17 năm trước

17 năm trước, SARS (hội chứng suy hô hấp cấp) bùng phát chỉ trong một thời gian ngắn đã bao trùm 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, 8.422 người mắc bệnh, trong đó có hơn 900 người chết. Nhiều nhất phải kể đến Trung Quốc với hơn 5.300 người nhiễm bệnh, trong đó có 349 người chết.

Triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải kết thúc năm 2003, nhiều cuộc họp báo ô tô đã bị hủy bỏ, những chiếc xe mới bị trì hoãn... Vào thời điểm đó, thị trường ô tô Trung Quốc trong thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, và mọi người lo lắng nó sẽ “lạnh đi” do dịch bệnh.

Bất ngờ ngoài mong đợi. Năm 2003, thị trường ô tô của Trung Quốc không những không đi xuống mà còn gây ra làn sóng mua xe do SARS. Ô tô, như mặt nạ và chất khử trùng, đột nhiên trở thành một mặt hàng lên cơn “sốt”. Năm đó, doanh số bán ô tô của Trung Quốc là 4.390.800 chiếc, tăng 34,21% so với năm trước, trong đó doanh số bán xe là 1.917.600 chiếc, tăng 75,28%.

Dịch bệnh SARS năm 2003 khiến nhu cầu mua ô tô tăng cao ở Trung Quốc.

Thị trường ô tô trong 2003 cũng cho thấy một số điều "bất thường" không có trong những năm trước. Nhưdù ít hãng xe, nhưng tỷ lệ giao dịch của thị trường tăng chóng vánh. Chu kỳ mua xe của người tiêu dùng đã rút ngắn đáng kể. Lần đầu tiên, các cơ hội kinh doanh trên các trang web bán xe được chú ý khi nhiều người tiêu dùng tìm kiếm thông tin. Cuối cùng là tốc độ tăng trưởng của phân khúc ô tô gia đình dưới 100.000 nhân dân tệ là cao nhất.

Nỗi lo sợ đại dịch lây lan trong không khí, nhất là nơi công cộng khiến nhu cầu mua ô tô tăng, tạo nên bất ngờ đối với giới kinh doanh ô tô Trung Quốc. Thế nhưng với đại dịch virus corona chủng mới bùng phát đầu năm 2020, thị trường ô tô Trung Quốc không có nhiều niềm tin lặp lại kỳ tích 17 năm trước.

Virus Corona khiến công nghiệp ô tô Trung Quốc suy thoái

Theo thống kê, tỷ lệ sở hữu ô tô của Trung Quốc năm 2003 là 24 triệu và đến năm 2019, con số này đã đạt 260 triệu chiếc. Nếu dịch năm 2003 đã thúc đẩy việc giải phóng nhu cầu mua xe ô tô, thì bây giờ thị trường ô tô đã bước vào giai đoạn bão hòa.

"Dịch Corona có phạm vi rộng, bao gồm các khu vực nông thôn rộng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi dịch bệnh kết thúc, số lượng mua xe sẽ tăng lên nhưng chưa đủ", Lang Xuehong, phó tổng thư ký Hiệp hội đại lý ô tô Trung Quốc, dự đoán thị trường ô tô Trung Quốc sẽ tiếp tục xuống đáy vào năm 2020. Lang Xuehong phân tích rằng, không giống như SARS năm 2003, dịch bệnh năm nay đang trong giai đoạn thoái trào của xe hơi, và tác động yếu đi của nền kinh tế cũng ảnh hưởng.

Virus Corona đang gây khủng hoảng tiêu dùng và sản xuất ở Trung Quốc.

Năm 2018, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng của Trung Quốc vào tăng trưởng kinh tế là gần 80%, nhưng năm 2003, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng của Trung Quốc vào tăng trưởng kinh tế chỉ là 35,4%. Dịch bệnh do virus Corona làm đứt mạch các nguồn cung cấp nguyên liệu, sản xuất và tiêu dùng trên diện rộng. Do đó, Lang Xuehong tin rằng dịch bệnh viêm phổi mới trong năm nay sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến nền kinh tế Trung Quốc.

Chen Binbo, một nhà tiếp thị ô tô cao cấp từ Vũ Hán nhận định dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của người tiêu dùng và trì hoãn chu kỳ mua xe của người dùng. Xe hạng trung đến cao cấp hoặc hạng sang cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cao Zhenyu, Phó chủ tịch điều hành của tổ chức dịch vụ bán hàng quốc gia của Changan Ford, cũng tin rằng dịch bệnh đặt ra thách thức lớn đối với nền kinh tế trong nước hiện tại và thách thức lớn hơn đối với ngành công nghiệp ô tô. Hạn chế đi lại của người dân do dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của các cửa hàng 4S. Đối phó với tác động của dịch bệnh, Changan Ford cho biết sau khi tiếp tục công việc, họ sẽ tăng cường bán xe trực tuyến và áp dụng các chiến lược tiếp thị khác biệt cho các khu vực khác nhau, người mua xe mới và người dùng thay thế.

Các hãng xe, showroom bán xe đều bị ảnh hưởng bởi lệnh cách ly của chính quyền.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Honda, Toyota, Ford và các công ty xe hơi khác đã chính thức tuyên bố rằng các nhà máy của họ ở Trung Quốc sẽ tiếp tục trì hoãn công việc cho đến ngày 10/2/2020. Tesla tuyên bố rằng việc nối lại công việc tại nhà máy Thượng Hải sau Tết sẽ bị trì hoãn; Nhiều công ty bản địatại Vũ Hán như SAIC Chase, BYD…cũng đã hoãn việc nối lại công việc cho đến ngày 10/2.

Yu Jingmin, Phó tổng giám đốc của SAIC thừa nhận rằng điều cấp bách nhất vào lúc này không phải là tiếp tục sản xuất hay tiếp thị, mà là đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Vũ Hán là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh và cũng là một "thành phố công nghiệp ô tô", được coi như một trong sáu thành phố phát triển cụm công nghiệp ô tô lớn ở Trung Quốc trong nỗ lực xây dựng một cụm công nghiệp ô tô quy mô nghìn tỷ USD.

Năm 2019, Dongfeng Motor Group Co., Ltd. có trụ sở tại Vũ Hán có doanh số hàng năm là 2,93 triệu chiếc, đứng thứ hai về doanh số của China Motor Group. Được biết, Tập đoàn Dongfeng ban đầu dự định đi làm vào ngày 4/2, nhưng công việc hiện đang bị hoãn lại do tình hình dịch bệnh. Thời gian nối lại cụ thể sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và thông báo của chính phủ.

Shenlong auto, có một nhà máy ở Vũ Hán, Hồ Bắc, đã thông báo một kỳ nghỉ kéo dài vào ngày 27/1. Ngày cụ thể để nối lại công việc chưa được công bố.

Dongfeng Honda, cũng ở Vũ Hán, tuyên bố rằng việc đi làm lại sẽ tính toán sau ngày 10/2. "Chúng tôi dựa trên sự sắp xếp của chính phủ. Điều kiện cơ bản là tình hình dịch bệnh được cải thiện và sự an toàn của mọi người", Pan Jianxin, Phó tổng giám đốc của Dongfeng Honda nói.

Tăng trưởng ô tô ở Trung Quốc được dự báo sẽ đi xuống sau dịch bệnh.

Ngoài các công ty ô tô, Vũ Hán còn có hơn 500 nhà cung cấp phụ tùng ô tô như hộp số, khung gầm, thân xe, điện tử, trang trí nội thất, kính,... Theo thống kê của Ủy ban Cải cách và Phát triển Vũ Hán năm 2018, trung bình mỗi ngày có hơn 5.100 xe hơi từ Vũ Hán xuất đi nước ngoài và tiêu dùng trong nước.

"Thị trường Vũ Hán đã bị ảnh hưởng tương đối. Trong ngắn hạn, nó sẽ có tác động lớn hơn đến sức mua của người tiêu dùng. Đối với các công ty xe hơi, cần phải thiết lập kế hoạch hàng tồn kho hợp lý để giữ cho sản xuất và bán hàng hoạt động suôn sẻ", Cui Dongshu, Tổng thư ký Liên đoàn các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc đề xuất.

Dongfeng Nissan cho biết sau khi dịch bệnh bùng phát, một trong những nhiệm vụ cốt lõi của các công ty xe hơi là giúp giải quyết các vấn đề hỗ trợ cho đại lý.

Ngoài chuỗi sản xuất, các nhà phân phối ô tô cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Các nhóm nhà phân phối lớn như Ô tô Quảng Tây, Tập đoàn ô tô Yongda, Tập đoàn ô tô Hengxin và Tập đoàn Bantly đều đã ban hành thông báo đình chỉ kinh doanh. Ôn Châu là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch bệnh. Toyota, GM, Audi, Bentley, Mercedes-Benz và nhiều công ty khác ở Ôn Châu đã liên tiếp thông báo rằng họ sẽ tạm dừng kinh doanh đến ngày 10/2 theo kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc.