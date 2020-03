Dân đổ xô đi mua xăng tích trữ vì tin đồn, Bộ Công Thương khuyến cáo

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, tại một số địa phương, có hiện tượng người dân tập trung mua xăng dầu tích trữ do giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước giảm mạnh theo diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường tại nước ta và trên thế giới.

Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các Sở Công Thương, các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối xăng dầu trên phạm vi cả nước có các phương án cần thiết để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, các cửa hàng không bán hàng mà không có lý do chính đáng,...

Việc mua tích trữ xăng dầu sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đe dọa tính mạng, tài sản của chính người mua tích trữ và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, việc tập trung đông người để mua xăng dầu có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm, lây lan dịch bệnh và không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không mua xăng dầu tích trữ, chỉ mua xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường ngày; không đưa tin thiếu chính xác và không làm theo các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến việc mua tích trữ xăng dầu và nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, yêu cầu của các cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào sáng 30/3, hàng trăm người dân tại xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Sơn La đổ xô đến cây xăng tại trung tâm xã. Họ không chỉ mua đầy bình xe mà còn mang theo nhiều chai, can lớn để mua với mục đích dự trữ.

Chính quyền địa phương phối hợp với công an tuyên truyền, giải tán đám đông nếu người dân còn kéo đến mua xăng dự trữ.

Cũng trong sáng ngày 30/3, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hiện tượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tuyết Mai treo biển hết xăng.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên do lượng xăng người dân mua về dự trữ (mang can mua về) tăng đột biến tại khu vực nêu trên trong khi đó do trước thời điểm kỳ điều hành giá xăng dầu được dự báo giảm nên doanh nghiệp không tích trữ mặt hàng này nhiều dẫn đến việc xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ. Sau đó, tất cả các cửa hàng xăng dầu và hệ thống đại lý bán lẻ trực thuộc của Công ty đều hoạt động cung cấp hàng bình thường trở lại.

Tương tự, cũng do tin đồn các cửa hàng sắp đóng cửa vì Covid-19, người dân tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắkcũng đổ xô đi mua xăng khiến một số cây xăng hết hàng tạm thời.

Trước đó, từ 15h chiều 29/3 liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng RON 95 giảm 4.252 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 4.100 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 11.956 đồng/lít và xăng RON 95 là 12.560 đồng/lít. Đây là mức giá thấp nhất của mặt hàng này trong 11 năm qua.

Diệu Thùy