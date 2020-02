Dân chen mua dưa hấu, thanh long, siêu thị "giải cứu" thêm 4.000 tấn

Hiện nay, trước tác động của dịch bệnh do virus corona khiến các tỉnh chuyên canh trồng dưa hấu và thanh long, như: Bình Thuận, Gia Lai, Long An, Tiền Giang... đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra sản phẩm. Trước tình hình trên, nhiều siêu thị đã tuyên bố bán dưa hấu, thanh long không lợi nhuận để kích cầu tiêu thụ, hỗ trợ bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo đó, tại các siêu thị Big C và GO! miền Bắc, dưa hấu ruột đỏ được Big C áp dụng giá hấp dẫn, chỉ 6.200 đồng/kg; thanh long ruột đỏ và ruột trắng bán đồng giá 15.500 đồng/kg; Tại các siêu thị Big C và GO! khu vực phía Nam, giá thanh long ruột đỏ miền Tây được bán với giá 10.900 đồng/kg; dưa hấu ruột đỏ 4.900 đồng/kg.

Chia sẻ với Infonet, đại diện Central Retail (sở hữu 37 siêu thị Big C và GO!) cho biết, chương trình này được thực hiện trên toàn bộ hệ thống 37 siêu thị Big C và GO! toàn quốc, bắt đầu từ ngày 5/2 và sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hàng hóa nông sản của bà con các tỉnh, thành dần đi vào ổn định. Theo đó, Big C dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 4.000 tấn thanh long, và dưa hấu trong khuôn khổ chương trình này. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua số lượng tiêu thụ tốt nên doanh nghiệp đã đặt hàng tăng gấp đôi so với dự kiến, tương đương 8.000 tấn.

Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng dự kiến tiêu thụ 6.000 tấn hàng không lợi nhuận đối với thanh long, dưa hấu và cá basa của các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Chuỗi siêu thị VinMart, VinMart+ cũng cam kết hỗ trợ giải cứu khoảng 160 tấn dưa hấu ở miền Bắc và 100 tấn ở thị trường phía Nam.

Chương trình giải cứu nông sản đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các siêu thị, quầy hàng dưa hấu, thanh long luôn đông đúc người dân chọn mua.

Diệu Thùy