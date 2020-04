Dalatmilk: Tinh khiết “di sản từ cao nguyên”

Di sản từ cao nguyên

Được trân quý như một “di sản từ cao nguyên”, Dalatmilk - với trang trại bò sữa và khuôn viên nhà máy sữa đẹp và thơ mộng hiếm thấy (đến mức đã trở thành một điểm du lịch tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng – cách thành phố Đà Lạt 30km) là thương hiệu kế thừa những giá trị lịch sử ngành chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng.

Chất lượng hàng đầu của các sản phẩm Dalatmilk không chỉ nhờ được hưởng những lợi thế tuyệt vời của vùng cao nguyên khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ nơi đây, mà còn nhờ công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất và tiêu chuẩn quốc tế. Hơn thế nữa, có lẽ sự ngọt thơm của dòng sữa danh tiếng Dalatmilk còn có được bởi sự chắt lọc, kết tinh những tinh hoa, bí quyết từ truyền thống chăn nuôi lâu đời.

Ngược dòng lịch sử, có thể thấy, Lâm Đồng là nơi có truyền thống lâu đời bậc nhất trong các vùng chăn nuôi bò sữa nổi tiếng của Việt Nam. Chính tại miền đất cao nguyên này, cách đây hơn một thế kỷ, những cô bò sữa đầu tiên đã xuất hiện - không bao lâu sau khi bác sỹ Alexandre Yersin phát hiện ra cao nguyên Langbian (Lâm Viên), ốc đảo hoang sơ mát lạnh trong lòng xứ sở nhiệt đới trên bán đảo Đông Dương.

Ngược thời gian về lịch sử của Dalatmilk, không nhiều người biết rằng, nông trường bò sữa đầu tiên nơi đây, một rẻo cao nguyên rộng gần 7 ngàn hecta cạnh dòng Đa Nhim hùng vĩ, đã được thành lập từ 45 năm trước, năm 1976, với tên gọi Nông trường quốc doanh Bò sữa Phi Vàng. Tháng 6/1978, 254 con bò sữa Holstein Friesian (HF) sau 3 tháng vượt Thái Bình Dương đã về đến trang trại Dalatmilk tại cao nguyên Lâm Đồng. Đây là món quà vô giá mà nhân dân Cuba dành tặng nhân dân Việt Nam. Một năm sau, chú bê cái HF đầu tiên ra đời, và dòng sữa đầu tiên cũng bắt đầu chính thức chảy từ ngày ấy. Cho đến năm 2009, giấc mơ “cao nguyên trắng” có hình hài rõ rệt khi nhà máy chế biến sữa và trang trại chăn nuôi công nghệ cao được khởi công trên diện tích 548 hecta tại xã Tu Tra. Thương hiệu Dalatmilk chính thức ra mắt trên thị trường sữa Viêt Nam, với mục tiêu sản xuất các sản phẩm sữa chất lượng hảo hạng hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên.

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, sở hữu khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong năm chỉ từ 18-25 độ C, có vùng thực vật xanh mướt, vùng đất cao nguyên rất lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa. Những người da trắng đến từ xứ sở ôn đới nơi sữa là nguyên liệu không thể thiếu trong mọi nét văn hóa ẩm thực và thói quen ăn uống của họ - đã mang bò sữa tới đây, trước hết để phục vụ cho cuộc sống hằng ngày của họ. Chính những đàn bò sữa quy mô nhỏ đầu tiên trong quá khứ xa xăm hàng thế kỷ đó đã manh nha cho ngành chăn nuôi bò sữa nơi xứ sở mù sương này về sau. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những cô bò sữa đã trở thành một phần của lịch sử, đời sống, văn hóa của vùng đất cao nguyên mát lành.

Trong dòng lịch sử đó, Dalatmilk đã ra đời, kế thừa và phát huy những tinh hoa, truyền thống của ngành chăn nuôi bò sữa rất hợp “địa lợi” và “nhân hòa” nơi đây. Đất chẳng phụ công người, tự bao giờ, khi nhắc tới Dalatmilk, người ta gắn kết ngay đó là một “di sản từ cao nguyên”, mang chất lượng “đặc sản” trong ngành chăn nuôi bò sữa cũng như trên thị trường sữa Việt Nam.

Mang trên vai truyền thống và kỳ vọng của thế hệ đi trước cùng sự chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới với tư duy vượt trội, Dalatmilk viết tiếp khát vọng góp phần cho sự lớn mạnh về tầm vóc và trí tuệ người Việt nhờ nguồn dinh dưỡng hoàn toàn từ cao nguyên.

Di sản từ cao nguyên chạm đến trái tim những khách hàng khó tính nhất

Điểm tiên quyết và mấu chốt khiến cái tên Dalatmilk ghi dấu ấn đậm nét trong lòng các khách hàng tin yêu, đó là nguồn sữa nguyên liệu hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, chất lượng được quản lý khép kín từ khâu nuôi trồng đến khâu sản xuất và phân phối. Bên cạnh đó, những yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm Dalamilk còn là công nghệ thanh trùng ở nhiệt độ thấp (75 oC – 99 oC) bảo toàn đầy đủ các chất dinh dưỡng và lưu giữ vẹn nguyên hương vị thơm ngon của sữa tươi từ cao nguyên.

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, Dalatmilk luôn nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng với các dòng sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa chua ăn, sữa chua uống hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên chất lượng cao. Trước đây, tuy mới chỉ tập trung vào 3 dòng sản phẩm vừa kể ở trên song Dalatmilk đã có được một chỗ đứng vững chắc trong thói quen sử dụng của khách hàng trung thành cũng như một vị trí đáng tự hào trên thị trường.

Ngoài xuất hiện tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và bán lẻ, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, được người tiêu dùng tin yêu, sản phẩm sữa tươi Dalatmilk thanh trùng cũng là lựa chọn hàng đầu, chiếm trọn niềm tin và thuyết phục hoàn toàn những “bếp trưởng pha chế” ở các hệ thống cà phê, trà sữa, nhà hàng lớn của Việt Nam và thế giới lớn, vì đáp ứng những tiêu chuẩn tinh tế về cấu trúc, hương vị, độ béo của bọt sữa khi sữa được đánh bọt.

Sữa tươi Dalatmilk thanh trùng đã thuyết phục hoàn toàn những “bếp trưởng pha chế” ở các hệ thống cà phê, trà sữa, nhà hàng, resort lớn ở Việt Nam.

Có thể kể đến những đối tác lớn luôn coi Dalatmilk là lựa chọn hàng đầu như Starbucks, Highlands Coffee, The Coffee Bean & Tea Leaf, The Coffee House, Elle Cafe… Nhiều cái tên quen thuộc và là những “ông lớn” trong ngành thực phẩm, đồ uống khác cũng trở thành đối tác của Dalatmilk, như McDonalds, Tous Les Jours, Paris Baguette, Givral…; trong hệ thống khách sạn và resort, đó là Park Hyatt, Vinpearl Resort, Pullman, Sheraton, Lotte, New World hotels…

Ra mắt sản phẩm hoàn toàn mới: Sữa tươi tiệt trùng Dalatmilk – Hoàn toàn tự nhiên

Không chỉ giới hạn ở những sản phẩm mà chất lượng đã trở thành “đặc sản”, “di sản từ cao nguyên”, đó là sữa tươi thanh trùng, sữa chua ăn, sữa chua uống, Dalatmilk của năm 2020 đã có một bước tiến mới: Ra mắt dòng sản phẩm sữa tươi tiệt trùng hoàn toàn tự nhiên.

Nếu các sản phẩm “di sản” của Dalatmilk là các dòng sản phẩm phải bảo quản lạnh, có hạn sử dụng ngắn, hạn chế tiếp cận lượng khách hàng lớn, thì việc Dalatmilk ra mắt dòng Sữa tươi tiệt trùng đã đáp ứng mong mỏi của đông đảo người tiêu dùng khi sản phẩm dễ dàng và tiện lợi hơn trong sử dụng.

Sữa tươi tiệt trùng Dalatmilk gồm các sản phẩm với bao bì hộp giấy 180ml, 110ml và bịch giấy 220ml, với các lựa chọn gồm: không bổ sung đường, ít đường và có đường. Riêng Sữa tươi tiệt trùng bịch giấy có đường đã ra mắt người tiêu dùng trong tháng 2/2020, các sản phẩm còn lại sẽ lần lượt được tung ra thị trường trong thời gian ngắn sắp tới.

Nguyên liệu sản xuất sữa tươi tiệt trùng Dalatmilk là sữa thô từ mô hình chăn nuôi công nghệ cao ứng dụng cho nông dân Việt Nam tại các vùng chăn nuôi bò sữa nổi tiếng với và được chọn lọc theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn chất lượng cao của Dalatmilk. Sản phẩm hoàn toàn là sữa tươi nguyên chất, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không chứa chất tạo màu hóa học, không chất bảo quản hay phụ gia hóa học.

Công nghệ tiệt trùng UHT mà Dalatmilk đang sử dụng được các chuyên gia đánh giá là hiện đại hàng đầu thế giới. Với công nghệ này, sữa tươi nguyên liệu được chế biến, tiệt trùng cực nhanh và được làm lạnh ngay lập tức (sau 4 giây) nên lưu giữ được tối đa các chất dinh dưỡng và hương vị tự nhiên của sữa tươi; đồng thời giúp kéo dài thời hạn sử dụng cho sữa. Bởi vậy sữa tươi tiệt trùng Dalatmilk có thể để được 6 tháng trong bịch/hộp giấy chuyên dụng cho sản phẩm sữa, ở điều kiện thường mà không cần bảo quản lạnh hoặc hóa chất bảo quản.

Sữa tươi tiệt trùng Dalatmilk hoàn toàn từ sữa tươi nguyên chất của các vùng chăn nuôi bò sữa nổi tiếng với chất lượng đồng nhất theo chuẩn Dalatmilk là bước tiến mới của Dalatmilk trong việc đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn cao cấp của người tiêu dùng.

Diễm Huyền