Đắk Nông: Lấy tiền thật mua tiền giả, 3 cô gái trẻ bị truy tố

Ngày 4/2, tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đợn vị vừa ban hành cáo trạng, truy tố 16 bị can về các tội: “Làm và lưu hành tiền giả”, “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Danh tính các bị can gồm: Nguyễn Đức Huy (SN 1988, trú tại TP.HCM) bị truy tố về tội “Làm và lưu hành tiền giả”; Nguyễn Hữu Linh (SN 1989, trú tại tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, các bị can gồm: Nguyễn Trọng Nhân (SN 1992), Nguyễn Võ Nguyên Thủy (SN 1981), Lê Văn Tấn (SN 1997), Mạch Xuân Thái (SN 1990), Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994), Nguyễn Thanh Hải (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Quang Đăng (SN 1995, cùng trú tại TP.HCM), Phạm Hữu Chí (SN 2000), Ngô Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, cùng trú tại tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Duyên Hải (SN 2002), Nguyễn Thành Lộc (SN 1994, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Quốc Sơn Triều (SN 1990, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng bị truy tố về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo nội dung cáo trạng, vào đầu tháng 7/2018, Nguyễn Đức Huy truy cập vào mạng internet để xem cách làm tiền giả. Sau đó, Huy mua các máy móc, vật dụng khác về để làm tiền giả. Để tránh bị phát hiện, Huy không tự mình dùng tiền giả để mua hàng mà bán cho người khác để lấy tiền thật sử dụng.

Từ giữa tháng 7/2018 đến ngày 24/4/2019, Huy đã làm được khoảng 2 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng. Với số tiền giả này, Huy đã bán được khoảng 1,8 tỷ đồng và thu về 568 triệu đồng tiền thật. Với số tiền thật thu lại được khi bán tiền giả, Huy đã sử dụng để mua 3 chiếc xe gắn máy và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 24/4/2019, Nguyễn Đức Huy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp. Quá trình khám xét chỗ ở của Huy, cơ quan Công an thu được 39 triệu đồng gồm 78 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng chưa hoàn thiện và nhiều dụng cụ máy móc dùng để làm tiền giả.

Đối với bị can Nguyễn Hữu Linh, sau khi trao đổi, lấy 30,5 triệu đồng tiền giả của Nguyễn Đức Huy, Linh đi mua 1 gói ma túy để sử dụng. Ngày 11/3/2019, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) phát hiện trong người Linh có số ma túy nói trên nên đã tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang. Do đó, ngoài tội "Tàng trữ tiền giả", bị can Linh bị truy tố thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trần Nhân