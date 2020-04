Đắk Nông: Khắc phục sai phạm, huyện vùng biên Tuy Đức vươn mình phát triển mạnh mẽ

Nhiều lãnh đạo bị bắt, kỷ luật vì đất rừng



Theo thống kê sơ bộ, trong hơn 12 năm (từ 2008 đến nay), huyện Tuy Đức (Đắk Nông) có số lượng cán bộ, lãnh đạo vi phạm kỷ luật nhiều nhất tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, vào tháng 7/2018, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tiến hàng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo huyện Tuy Đức vì vi phạm trong quá trình công tác tại huyện này.

Ông Trần Đình Mạnh, cựu Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cựu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2008-2013, 2013-2015, 2015-2020.

Mới đây, vào tháng 3/2019, Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam Nguyễn Minh Vũ (sinh năm 1978), Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Tuy Đức, vì có nhiều sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng trong Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đắk Ngo (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức).

Tất cả các cán bộ, lãnh đạo bị nhận án kỷ luật, cách chức, khởi tố, tạm giam hoặc nhận án tù đều liên quan đến sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ, sai phạm trong quản lý đất và rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu tư lợi, vun vén cho gia đình và cá nhân.

Từng bước chuyển mình

Gác lại chuyện quá khứ, trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây, Tuy Đức đã vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Theo Báo cáo của UBND huyện Tuy Đức, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020 của huyện này bắt đầu ổn định và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 735,47 tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ, đạt 16,82% kế hoạch.

Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 443 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ); ngành công nghiệp - xây dựng trên 100 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ); ngành dịch vụ đạt trên 191 tỷ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ).

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo.

Trong quý I/2020, UBND huyện Tuy Đức đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 49 hộ nghèo với tổng số tiền 642 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua gạo trong dịp Tết Nguyên đán 2020 là 29.430kg với tổng kinh phí trên 382 triệu đồng.

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đặc biệt được các cấp chính quyền tại Tuy Đức quan tâm. Các chương trình, kế hoạch và hoạt động hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Các hoạt động tham gia ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, các hoạt động hỗ trợ trẻ em như: trao quà, tặng học bổng cho học sinh nghèo, học sinh con gia đình chính sách... thường xuyên được duy trì.

Về tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, huyện Tuy Đức tiếp tục thu được một số kết quả khả quan. Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi cũng được chú trọng thực hiện.

Một số doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình đã đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, đem lại những hiệu quả nhất định.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chương trình xuất khẩu lao động, tuyển dụng lao động trên địa bàn cũng được các cấp chính quyền tại huyện Tuy Đức triển khai đồng bộ, kịp thời.

Với sự chuyển biến mạnh mẽ như hiện nay, trong một thời gian không xa, huyện Tuy Đức sẽ là một trong những địa phương đi đầu trong các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Sông Cài