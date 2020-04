Đắk Nông: 2 đối tượng chống đối, hành hung công an lĩnh án

Chiều 15/4, TAND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Nguyễn Công Trinh (38 tuổi, trú tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước khi bắt đầu phiên tòa, các bị cáo được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được giữ khoảng cách 2m trong phòng xử án.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 9/4, tổ công tác của UBND phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 thì phát hiện 9 người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách tại quán cà phê Bâng Khuâng (thuộc tổ 4, phường Nghĩa Thành).

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Kim Chi (33 tuổi, chủ quán cà phê) về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Lúc đó, Nguyễn Công Trinh (chồng của bà Chi) và Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng) đến hiện trường, tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng. Thanh yêu cầu lực lượng chức năng đọc lại biên bản và dặn bà Chi không được ký vào biên bản.

Đến khi bà Chi ký vào biên bản vi phạm và nộp phạt thì Trinh lao vào giật lại. Lúc này, anh Đặng Văn Trường, cán bộ Công an phường Nghĩa Thành đã giữ tay Trinh để lấy lại biên bản. Tuy nhiên, Trinh chống cự quyết liệt khiến biên bản bị nhàu nát và rách.

Không dừng lại ở đó, Thanh lao vào dùng tay đấm trúng mặt anh Trường khiến cán bộ công an này ngã xuống đất. Sau đó, lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã đến tăng cường, tiến hành tạm giữ hình sự cả Thanh và Trinh để xử lý.

Tại tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thanh khai, hôm 9/4, do quá say nên không nhớ rõ mọi chuyện, không nhớ việc đã đánh công an. Đến sáng 10/4, bị cáo mới tỉnh rượu và biết hành vi sai trái của mình.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trinh 9 tháng tù, bị cáo Thanh 12 tháng tù.

Được biết, đây là vụ án được đưa ra xét xử nhanh nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Đắk Nông. Công tác điều tra, xử lý hồ sơ vụ án từ lúc các bị cáo bị khởi tố đến khi đưa ra xét xử được triển khai gấp rút, nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đến 7 ngày.

Trần Nhân