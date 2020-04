Đắk Lắk: Lập án điểm xử lý nghiêm vụ 2 thanh niên nhổ nước bọt vào cảnh sát

Ngày 17/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, Cư và Dễ đang làm thuê cho một xưởng gỗ ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột. Vào trưa 15/4, Cư, Dễ và gần 10 người khác có tổ chức ăn nhậu ngay tại xưởng gỗ mình làm việc. Đến khoảng 15h cùng ngày, Cư điều điển xe máy chở Dễ cùng một người khác đi từ đường Ama Jhao ra đường Nguyễn Tất Thành tìm bàn cân, mục đích cân xem ai nặng hơn ai.

Do cả 3 người đi trên một chiếc xe máy, không ai đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 nên bị một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, cả Cư và Dễ không hợp tác mà lao vào đánh, nhổ nước bọt, rút chìa khóa xe của lực lượng Cảnh sát Cơ động ném ra đường. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã khống chế, bàn giao các đối tượng cho Công an TP. Buôn Ma Thuột xử lý.

Theo Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, đây là vụ án chống người thi hành công vụ, liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, liên ngành tố tụng của TP. Buôn Ma Thuôt đã thống nhất xác lập án điểm, đưa 2 bị can này ra xét xử nghiêm minh trong thời gian tới nhằm răn đe, xử lý nghiêm những trường hợp coi thường công tác phòng chống dịch.

Trần Nhân