Đắk Lắk: Bắt quả tang cơ sở tái chế bao bì xả thải nước bẩn ra môi trường

Chiều tối 10/4, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa bắt quả tang một cơ sở hoạt động trong Cụm Công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xả nước thải bẩn ra môi trường.

Theo đó, vào khoảng 11h30’ ngày 10/4, Công an phường Tân An đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP Buôn Ma Thuột), phát hiện cơ sở kinh doanh bao bì nhựa Lê Gia (ở đường số 1, cụm công nghiệp Tân An 1, phường Tân An) đang có hành vi xả nước thải sản xuất ra ngoài môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có khoảng 10 công nhân đang tham gia tái chế bao bì nhựa đã qua sử dụng. Quá trình sản xuất, cơ sở này đã làm phát sinh nước thải từ công đoạn xay, giặt các bao bì nhựa đã qua sử dụng ra môi trường. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Ngọc Nguyên (SN 1979, chủ cơ sở Lê Gia) đã thừa nhận những sai phạm của mình.

Hiện, các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy mẫu nước thải sản xuất tại cơ sở này gửi đi phân tích, xác định hàm lượng hóa chất tồn dư để có căn cứ xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 25/3, Infonet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Người dân khốn khổ vì công ty xả trộm nước thải đen kịt, nhầy nhụa”. Nội dung bài viết phản ánh về việc nhiều năm qua, người dân tại buôn Sút M’grư (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) phải sống trong bức xúc, khổ sở khi liên tục bị mùi hôi thối do nước thải từ Cụm Công nghiệp (CCN) Tân An gây ra.

Theo đó, CNN Tân An đi vào hoạt động nhưng đến nay chưa có nhà máy xử lý nước thải. Khoảng 6 năm nay, các công ty hoạt động trong CCN này liên tục xả thải nước bẩn ra hồ Ea Trum (thuộc buôn Sút M’grư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar).

Thực trạng này đã khiến môi trường sinh thái ở hồ Ea Trum bị hủy hoại. Người dân cũng như chính quyền các cấp tại huyện Cư M’gar đã nhiều lần có ý kiến đến UBND TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị xử lý nghiêm những cơ sở xả thải nước bẩn ra môi trường. Tuy nhiên, tình trạng xả thải vẫn lặp đi lặp lại chưa chấm dứt.

Trần Nhân-Hải Dương