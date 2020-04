Chiều 5/7, được sự ủy quyền của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi cung cấp thông tin báo chí liên quan đến bị can Trần Văn Hiền (2002, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị nguy kịch do đái tháo đường.