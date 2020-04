Đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai icon

Sáng nay (27/11), lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.