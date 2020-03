Đại hạ giá vẫn ế, ô tô chỉ còn đường giảm giá

Doanh số giảm mạnh

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 2/2020, doanh số bán toàn thị trường đạt 17.616 xe, tăng 11% so với tháng 1/2020 và tăng 41% so với tháng 2/2019.

Dẫn đầu về doanh số bán là Công ty Toyota Việt Nam với 4.682 xe, tiếp theo là Công ty Trường Hải với 3.674 xe (bao gồm 3 thương hiệu: Kia 1.833 xe, Mazda 1.663 xe và Peugeot 178 xe), Mitsubishi bán được 1.552 xe, Ford 1.259 xe, Honda 1.406 xe,... Không phải thành viên của VAMA, Công ty TC Motor có doanh số bán đạt 4.332 xe, xếp thứ hai trên thị trường.

Mẫu xe bán chạy nhất là Toyota Vios với 2.468 xe. Các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc là Hyundai Accent đạt 1.164 xe, Honda City 452 xe, Kia Cerato 528 xe,...

Với dòng SUV, Hyundai SantaFe dẫn đầu doanh số đạt 549 xe, Fortuner 528 xe, Honda CR-V 388 xe, Ford Everest 303 xe, Mitsubishi Outlander 173 xe và Kia Sorento 101 xe,...

Với dòng MPV, Mitsubishi Xpander dẫn đầu đạt 1.021 xe, Toyota Innova 613, Toyota Rush 291 xe, Suzuki Ertiga 215 xe và Toyota Avanza 33 xe.

Còn dòng xe hạng A, Grand i10 bỏ xa các đối thủ với doanh số 1.101 xe, tiếp đến là Kia Morning 418 xe, Honda Brio 263 xe, Toyota Wigo 167 xe, Mitsubishi Mirage 36 xe,...

Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất thuộc dòng pick up, với doanh số 536 xe, Mitsubishi Triton 138 xe, Mazda BT-50 106 xe, Toyota Hilux 97 xe, Chevrolet Colorado 54 xe và Isuzu D-max 5 xe.

Nhìn vào doanh số bán tháng 2/2020 so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng 1/2020 rõ ràng có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, tháng 2/2019 và tháng 1/2020 là thời điểm trùng với Tết Nguyên đán, có kỳ nghỉ dài, thời gian bán hàng thực sự chỉ vào khoảng 15 ngày. Vì vậy mà tháng 2/2020 doanh số tăng hơn hẳn, nhưng tính chung thị trường hai tháng đầu năm 2020 thì suy giảm mạnh. Cụ thể, tổng doanh số xe hơi bán ra 2 tháng qua suy giảm 27%, trong đó xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi suy giảm trên 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các DN, tăng trưởng về doanh số ô tô giảm mạnh trong tháng 1/2020, do trùng với dịp Tết Nguyên đán, còn tháng 2 lại là thời điểm nhu cầu thấp nhất trong năm và ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Lượng khách hàng giảm nhiều nhất là đối tượng mua xe phục vụ vận tải. Tính chung hai tháng đầu năm, các DN thuộc VAMA bị giảm tới 13.200 xe so với cùng kỳ 2019. Doanh số của hầu hết các hãng xe đều giảm.

Giá xe tiếp tục giảm?

Xu hướng giảm giá xe vẫn tiếp tục diễn ra vào tháng 3/2020. Với các mẫu xe có giá dưới 500 triệu đồng, VinFast Fadil đang được các đại lý giảm giá từ 41-64 triệu đồng tùy phiên bản; Honda Brio cũng được các đại lý khuyến mãi từ 25-45 triệu đồng, tùy phiên bản; Grand i10 được giảm 15 triệu đồng từ nhà sản xuất; Toyota Wigo và Mitsubishi Mirage giảm giá từ 10-20 triệu đồng.

Ở mức giá cao hơn, Toyota Vios được giảm thêm 10 triệu đồng, Kia Cerato cũng được giảm thêm 10 triệu đồng, Honda City ưu đãi 30 triệu đồng...

Các mẫu SUV cỡ lớn vẫn được giảm giá mạnh nhất. Toyota Việt Nam giảm giá cho mẫu Fortuner từ 45-100 triệu đồng, Mitsubishi Pajero Sport giảm từ 60-90 triệu đồng, Mazda CX-8 giảm từ 50-100 triệu đồng, Honda CR-V giảm giá từ 30-60 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo thông tin từ một số đại lý, nhu cầu về ô tô trong thời điểm này khá thấp, cho dù khuyến mãi giảm giá liên tục. Trong khi đó, ô tô tồn kho từ 2019 vẫn còn nhiều, những chiếc xe này càng để lâu thì càng giảm giá trị, vì vậy để giải phóng hàng tồn, các đại lý vẫn tiếp tục đại hạ giá. Với những mẫu xe sản xuất 2020 giá có giảm nhưng không nhiều.

Nếu nhu cầu xe vẫn tiếp tục thấp thì các DN buộc phải hạ giá sản phẩm để kích cầu. Chẳng hạn, với TC Motor, khi thấy doanh số thấp đã quyết định giảm giá một loạt mẫu xe từ đầu tháng 3, trong đó Hyundai Kona giảm 40 triệu đồng, Solati giảm 30 triệu đồng...

Với xe nhập khẩu, quy định kiểm tra chất lượng theo lô đã được bãi bỏ, thay thế bằng kiểm tra theo kiểu loại và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Như vậy, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ thông thoáng hơn rất nhiều.Với quy định mới, ô tô nhập khẩu chỉ cần 7 ngày thông quan so với 45 ngày hiện nay, qua đó chi phí cũng giảm tạo điều kiện cho xe nhập tràn vào với giá giảm.

Bên cạnh đó, một loạt mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt như Mazda 2, Honda City, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Pajero Sport,... được trang bị những công nghệ mới hiện đại, giá bán hợp lý hơn. Cạnh tranh mạnh, khiến các DN sẽ phải đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá để tăng doanh số.

Trần Thủy

