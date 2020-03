Đại gia mất cả tỷ đô, mẹ con nhà Cường đô la bất ngờ kiếm bộn tiền

Nếu tính về mạch tăng giá liên tiếp, QCG đang trải qua chuỗi 14 phiên tăng giá liên tiếp tính từ ngày 24/2/2020 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cũng kể từ sau phiên 24/2, cổ phiếu QCG đã tăng từ 3.570 đồng lên 8.340 đồng/cp, một hiện tượng hiếm hoi trên sàn chứng khoán giữa thời sàn chứng khoán bao trùm sắc đỏ bởi tác động từ dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu.

Trong những phiên giao dịch gần đây của QCG, đáng chú ý có những phiên lượng cổ phiếu giao dịch tăng bất thường, như: Phiên ngày 6/3 có tới xấp xỉ 24 triệu cổ phiếu được giao dịch; Phiên ngày 9/3 có 13 triệu cổ phiếu được giao dịch và phiên 11/3 có 15 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Theo tìm hiểu từ các nhà đầu tư, QCG tăng trần liên tiếp là do nhà đầu tư đang kỳ vọng vào tương lai mới sau cuộc họp với UBND TP.HCM cùng doanh nghiệp bất động sản vào sáng ngày 22/2 vừa qua.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Quốc Cường Gia Lai - cho biết Công ty hiện có 6 dự án bất động sản đang bị ách tắc, gây thiệt hại lớn. Đặc biệt là dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM), nhiều giấy tờ pháp lý đã hết hạn, đối tác nước ngoài bắt đầu nản và có ý định rút vốn.

Được biết, dự án Phước Kiển có diện tích 91ha, dự kiến mang lại doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng cho QCG. Dự án được UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư từ 2017, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 4/2017.

Đến năm 2019, QCG cho hay đã nhiều lần gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP để xin giao đất, tuy nhiên không được chấp thuận. Nguyên nhân theo bà Loan là do dự án có quỹ đất hỗn hợp, trong đó có phần đất nông nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng nên công ty phải quay lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm lại các bước thủ tục từ đầu.

Hiện chưa rõ số phận của dự án Phước Kiển, nhưng những kỳ vọng của giới đầu tư đã khiến cổ phiếu QCG tăng giá ngoạn mục như đã nói ở trên. Đồng nghĩa với việc tài sản của mẹ con bà Loan cũng tăng thêm 133% sau chuỗi 14 phiên tăng giá nói trên.

Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan đang sở hữu hơn 101,9 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% lượng cổ phiếu phát hành của Quốc Cường Gia Lai.

Con gái bà Loan, Nguyễn Ngọc Huyền My, hiện sở hữu hơn 39,38 triệu cổ phiếu QCG, trong khi anh trai cô, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) chỉ trực tiếp nắm giữ 537.500 cổ phiếu.

Tính chung, ba mẹ con bà Loan sở hữu 141,84 triệu cổ phiếu QCG, tương đương giá trị 1.182 tỷ đồng tính theo thị giá của cổ phiếu QCG ở thời điểm hiện tại. Như vậy, gia đình bà Loan đã có thêm hơn 676 tỷ đồng nhờ chuỗi phiên tăng giá của QCG.

Vào cuối tháng 2/2020, Quốc Cường Gia Lai đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 và lũy kế cả năm 2019.

Theo đó, riêng quý 4/2019, Quốc Cường Gia Lai đạt 169,4 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 14% nên lãi gộp đạt 18,3 tỷ đồng giảm một nửa so với quý 4/2018. Nguyên nhân doanh thu giảm là do công ty cắt giảm kinh doanh hàng hóa chỉ tập trung thủy điện, cao su và bất động sản.

Được biết năm 2019, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu đạt 1.250 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc năm 2019 công ty chỉ hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu và 50% mục tiêu về lợi nhuận. Đáng chú ý, kể từ năm 2016 đến nay, QCG đã liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.

Liên quan đến giao dịch, ngày 6/2/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc cổ phiếu QCG chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo vì đã khắc phục được nguyên nhân vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin.

Hiền Anh