Đà Nẵng: Từ hôm nay, dừng giao thông thủy trên sông Cẩm Lệ để xây đập tạm ngăn mặn

Trước tình trạng xâm nhập mặn gia tăng ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt của TP, ngày 11/3/2020, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn (do Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ký) cho phép Dawaco triển khai thi công tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 nhằm tăng khả năng ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ tại hạ lưu cầu Nguyễn Tri Phương với chiều dài đập khoảng 90m, cao hơn mực nước sông trung bình 0,63m, kết cấu đập bằng cừ thép larsen. Khoảng rộng lòng sông còn lại với chiều dài khoảng 30m giữ nguyên hiện trạng để tạo dòng chảy. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT thông báo đến các chủ tàu thuyền về chủ trương xây dựng tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 và đề nghị tạm dừng hoạt động tại khu vực sông này trong thời gian vận hành 2 tuyến đập tạm. Dawaco có trách nhiệm tổ chức thi công tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với địa chất, dòng chảy tại khu vực và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành. Trước đó, trong tháng 1/2020, Dawaco cũng đã xây dựng tuyến đập tạm ngăn mặn số 1 trên sông Cẩm Lệ dài 178,54m, bố trí về phía thượng lưu cầu Nguyễn Tri Phương, cách cầu khoảng 150m, góp phần chủ động ứng phó nguy cơ nhiễm mặn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, tình trạng nhiễm mặn ngày càng gia tăng phức tạp. Theo báo cáo của Dawaco, tình trạng nhiễm mặn tại cửa thu nước thô Nhà máy nước Cầu Đỏ đã kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay với tổng cộng 36 ngày có độ mặn lớn hơn 1.000mg/l; có hôm độ mặn tăng đột biến lên mức 5.793mg/l, cao gấp 19 lần quy chuẩn cho phép, cao nhất từ đầu năm 2020 đến nay và cao hơn cùng kỳ năm 2019 (5.109mg/l). Dawaco đang khai thác tối đa nước ngọt từ đập dâng An Trạch hòa trộn một phần nước sông Cầu Đỏ để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Đà Nẵng. Nhưng do độ mặn nước sông Cầu Đỏ những ngày qua quá lớn nên độ mặn sau trạm bơm cấp 2 đưa nước vào mạng lưới đường ống cấp nước có nhiều giờ cao hơn 250mg/l. Vì vậy nước có vị lợ, thậm chí có lúc độ mặn lên đến 298mg/l (đêm 9/3), gần giới hạn tối đa cho phép của chất lượng nước ăn uống (300mg/l).