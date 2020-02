Đà Nẵng, TP.HCM vào Top "Điểm đến thịnh hành trên thế giới năm 2020”

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, TripAdvisor là trang web du lịch lớn nhất thế giới với hơn 60 triệu thành viên và hơn 170 triệu đánh giá và ý kiến về khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ du lịch.

Ngày 25/2 vừa qua, TripAdvisor đã công bố danh sách 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2020.

Trong danh sách này, TP Đà Nẵng (Việt Nam) vinh dự lọt vào Top 10, xếp ở vị trí thứ 7, được TripAdvisor tôn vinh bằng lòng hiếu khách của cư dân địa phương, ẩm thực đặc sắc cùng danh thắng tự nhiên nổi bật:

“Đà Nẵng thoải mái và thân thiện, có thể vì mọi người bạn gặp vừa được kết thúc một bữa ăn tuyệt vời. Tour du lịch ẩm thực là một cách cực kỳ phổ biến để trải nghiệm hương vị địa phương theo đúng nghĩa đen.

Sau khi bạn đã no căng với món mì đậm đà và những món ăn đường phố ngon miệng, hãy dạo chơi bằng cách khám phá những hang động đá vôi và hang động Phật giáo của khu danh thắng Ngũ Hành Sơn” – TripAdvisor nhận định.

Đứng đầu danh sách “Điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2020” do TripAdvisor bình chọn là TP Cochin (Ấn Độ), nổi tiếng với bờ biển đẹp và sự pha trộn của văn hóa Âu – Á. Tiếp đó là Luzon (Philippines); Porto (Bồ Đào Nha); Porto Seguro (Brazil); Gramado (Brazil); Lombok, (West Nusa Tenggara); Đà Nẵng (Việt Nam).

Xếp sau Đà Nẵng là nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới khác như Zakynthos (đảo Ionian); Tel Aviv (Israel); Krakow (Ba Lan); đảo Malta (Malta).

Điểm đến thứ 2 của Việt Nam lọt vào danh sách này là TP.HCM, xếp thứ 12. Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia, cùng với Brazil, có 2 điểm đến lọt vào danh sách này.

TripAdvisor mô tả về TP.HCM: “TP lớn nhộn nhịp nhất Việt Nam thiết lập tốc độ văn hóa và kinh tế cho đất nước. Sài Gòn trước đây tự hào với kiến trúc thuộc địa Pháp quyến rũ và đại lộ rộng, thường đông đúc và nghẹt thở với giao thông. Taxi là một lựa chọn để xem TP sôi động.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho thấy chiến tranh Việt Nam qua con mắt của người Việt. Đừng bỏ lỡ chùa Ngọc Hoàng ấn tượng. Đến chợ Bến Thành sôi động điên cuồng để tìm thức ăn, hoa hay ếch. Tour tham quan đồng bằng sông Cửu Long với những cánh đồng lúa và nhà thuyền trên sông”.

Xếp sau TP.HCM là Cusco (Peru); Buenos Aires (Argentina); Vienna (Áo); Fuerteventura (đảo Canary); Mexico City (Mexico); Chiang Mai (Thái Lan); Fes (Moroco); Budapest (Hungary); đảo Zanzibar (Zanzibar Archipelago); Cartagena (Colombia); Edinburgh (Anh); đảo Cebu (Visayas) và Moscow (Nga).

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Đà Nẵng từng được TripAdvisor bình chọn là “Điểm đến mới nổi trên toàn thế giới” năm 2015” (Top 1 Travellers’ Choice Destination On the Rise 2015). Đến nay, được chọn vào Top “Điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2020", Đà Nẵng đang dần chứng minh thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch toàn cầu.

“Cùng với những nỗ lực của ngành du lịch, y tế địa phương, Đà Nẵng đang tập trung sức lực để vượt qua cơn khủng hoảng toàn cầu mang tên Covid-19, và hướng đến khẳng định hình ảnh một điểm đến “văn minh – an toàn – thân thiện” luôn tồn tại trong lòng du khách bốn phương” – Bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh.

Hải Châu