Đà Nẵng: Thi công, trả lưới điện trễ 2 lần/năm trở lên bị xử lý thế nào?

Ngày 20/1, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho hay, liên quan đến đóng điện trễ (muộn) so với thời gian cho phép trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn vào ngày 15/12/2019 (Infonet đã đưa tin), UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tổ chức rút kinh nghiệm các trường hợp trả lưới điện trễ.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu PC Đà Nẵng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đơn vị thi công để xảy ra tình trạng trả lưới điện trễ nhiều lần: trả lưới điện trễ từ 2 lần/năm trở lên thì không bố trí công tác trên lưới điện khu vực TP Đà Nẵng trong thời gian 1 năm kể từ thời điểm vi phạm lần thứ 2.

Đồng thời, không bố trí quá nhiều công tác trong cùng một khu vực công tác và trong một lần công tác trên lưới điện dẫn đến nguy cơ mất an toàn và khôi phục điện trễ so với thời gian đã thông báo cho khách hàng sử dụng điện. Kiểm tra, rà soát phương án thi công do đơn vị thi công lập, kiểm tra thực tế công trình và có văn bản chấp thuận phương án thi công theo quy định.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu PC Đà Nẵng giao các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, đơn vị thi công lưới điện khảo sát, xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, đúng quy định, bố trí đầy đủ nhân lực, xe máy, thiết bị thi công để tổ chức thi công và trả lưới đúng thời gian cho phép.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tối 15/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đưa ra lời xin lỗi khách hàng bị cắt điện trong ngày Chủ nhật 15/12 quá thời gian thông báo để phục vụ thi công hoàn thiện hạng mục hạ ngầm tuyến 110kV đi qua Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn!

Cụ thể, ngày 9/12, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng, đơn vị thành viên của EVNCPC) đã gửi đến các khách hàng “Thông báo tạm ngừng cung cấp điện để hạ ngầm tuyến đường dây 110kV đi qua Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn (lần 2)”.

Bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngừng cung cấp điện lần này là các khu dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn quận Sơn Trà và một phần phía Bắc quận Ngũ Hành Sơn, gồm: các phụ tải trên đường Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu, Khu Công nghiệp thủy sản Thọ Quang, Khu công nghiệp Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà.

PC Đà Nẵng cho hay, việc tạm ngừng cung cấp điện nêu trên là để phục vụ thi công lắp đặt cáp ngầm 110kV vào cột H60A và H62A, đấu nối hoàn thiện hạng mục công trình hạ ngầm tuyến đường dây 110kV đi qua Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn. Thời gian tạm ngừng cung cấp điện từ 03h00 dự kiến đến 17h00 ngày 15/12/2019.

PC Đà Nẵng cũng cho biết, việc này được thực hiện theo đề nghị của Công ty CP Thương mại Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm và đã được UBND TP Đà Nẵng tại văn bản số 8089/UBND-SCT ngày 29/11/2019 thống nhất thời gian, khu vực cắt điện để phục vụ việc thi công.

“Tuy nhiên, do một số trở ngại trong thi công nên thời gian trả lưới điện cho từng khu vực bị muộn so với dự kiến. Đến hơn 19h toàn bộ phụ tải ở các khu vực trên đã có điện trở lại. Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng chân thành xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm của nhân dân TP” – Thông báo xin lỗi của EVNCPC tối 15/12 nêu.

HẢI CHÂU