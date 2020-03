Đà Nẵng: Thêm 3 chuyến bay cần xác minh hành khách để tránh lây lan Covid-19

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố coi Châu Âu là tâm dịch mới của đại dịch Covid-19. Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), có khoảng 52.000 người từ các quốc gia Châu Âu đến Việt Nam trong vòng 14 ngày qua, gây nguy cơ lân lan dịch bệnh nếu không có các biện pháp kịp thời.

Ngày 13/3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu VN18 của Vietnam Airlines từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 10/3 và trên chuyến QR968 của Qatar Airways từ Doha (Qatar) về Việt Nam ngày 13/3.

Do vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP, Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn 1268/CV-BCĐ và Công văn 1269/CV-BCĐ ngày 14/3.

Cụ thể, yêu cầu Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ quan hữu quan nhanh chóng rà soát, xác minh tất cả các hành khách trên các chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 10/3 và trên chuyến QR968 của Qatar Airways từ Doha (Qatar) về Việt Nam ngày 13/3 đang có mặt tại địa phương và những người tiếp xúc gần với các hành khách trên các chuyến bay này.

Đồng thời nhanh chóng rà soát, xác minh tất cả các công dân đến từ hoặc đi qua các nước Châu Âu nhập cảnh vào TP Đà Nẵng trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh) hiện đang lưu trú trên địa bàn TP.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan hữu quan đề nghị các trường hợp nêu trên khai báo y tế điện tử bắt buộc (nếu chưa thực hiện khai báo khi nhập cảnh vào TP Đà Nẵng) và cung cấp ngay thông tin, phối hợp với ngành y tế để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh.

Căn cứ thông tin do Công an TP cung cấp, tổ chức xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 đối với tất cả những người được rà soát để kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đồng thời phối hợp điều tra, xác minh những trường hợp trên các chuyến bay nói trên đang có mặt tại địa phương và các trường hợp tiếp xúc gần với hành khách trên các chuyến bay này để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong chiều tối 15/3, Sở Du lịch Đà Nẵng thông báo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các hướng dẫn viên, người dân hỗ trợ rà soát thông tin về các hành khách đi trên chuyến bay VN167 từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 11/3.

Nguyên do là có một hành khách đã đi trên chuyến bay VN18 từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 10/3 có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 10/3 như nêu trên, sau đó tiếp tục đi trên chuyến bay VN167 vào Đà Nẵng ngày 11/3. Vì vậy, các hành khách đi trên chuyến bay VN167 cần biết thông tin để tự cách ly tại nhà và liên hệ với cơ quan y tế để được hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, chiều 15/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng và Sở Du lịch đã thông báo đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp du lịch và người dân rà soát để tìm các hành khách đi chuyến bay VN126 từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 13/3 có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 53 và chuyến bay QH154 từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 15/3 có liên quan đến một trường hợp có nguy cơ cao mắc Covid-19 tại TP.HCM.

Như vậy, hiện Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh các hành khách đi trên 05 chuyến bay gồm VN18 từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 10/3, QR968 của Qatar Airways từ Doha (Qatar) về Việt Nam ngày 13/3, VN167 từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 11/3, VN126 từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 13/3 và QH154 từ TP.HCM đến Đà Nẵng lúc 12h00 ngày 15/3 đang có mặt tại địa phương và những người tiếp xúc gần với các hành khách trên các chuyến bay này.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng và Sở Du lịch TP đề nghị các cơ quan hữu quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch và người dân rà soát, nếu phát hiện có khách đi trên các chuyến bay có mặt tại Đà Nẵng thì thông báo nhanh cho đường dây nóng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP (Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0905141567; Bác sĩ Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, ĐT 0905285620).

Hoặc thông báo cho UBND các quận, huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh; hoặc thông báo cho Phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch Đà Nẵng) theo số điện thoại của ông Huỳnh Đức Trung (0905.231.108); hoặc thông báo cho Trung tâm Y tế các quận, huyện (theo các số điện thoại bên dưới) để kịp thời xử lý.

HẢI CHÂU