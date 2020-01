Đà Nẵng: Răn đe các đối tượng tung tin đồn thất thiệt về dịch Corona

Những kiến nghị của Đà Nẵng với Thủ tướng Chính phủ

Chiều 27/1, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCOv) diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, TP Đà Nẵng đã thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Cùng với hàng loạt biện pháp trong công tác giám sát, tổ chức điều trị, truyền thông, hậu cần… đã được triển khai nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và chủ động trong công tác chữa trị trong trường hợp có xảy ra dịch bệnh, UBND TP Đà Nẵng cũng vừa có Công văn 19/BC-UBND (ngày 27/1) đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung cụ thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh nCOv.

Theo nhận định của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, địa bàn Đà Nẵng có sân bay quốc tế, cảng biển, là đầu mối giao thông quan trọng và là điểm đến của nhiều khách du lịch quốc tế (đặc biệt có số lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc và các nước đang có dịch đến TP hàng ngày) nên nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và bùng phát tại TP là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hiệu quả và kịp thời.

Do vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát sao, đánh giá tình hình, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị để phát hiện dịch bệnh và phòng ngừa từ xa; trong trường hợp cần thiết, có thể tạm thời đóng cửa các đường bay, tuyến đường biển, đường bộ đến và đi từ các vùng có dịch

“Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng, việc kiểm soát người đến từ vùng có dịch qua đường bộ khó hơn rất nhiều so với đường hàng không và đường biển!” – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chủ động, liên tục cung cấp thông tin cho các địa phương về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo về chuyên môn trong công tác phòng ngừa, khám, chữa bệnh. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hóa chất… sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra.

Chỉ đạo Bộ Ngoại giao có ý kiến với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cung cấp thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc để chủ động phòng, ngừa. Đồng thời chỉ đạo Bộ TT-TT, các cơ quan thông tấn, báo chí có biện pháp tuyên truyền rộng rãi, đầy đủ và phù hợp, đảm bảo cho người dân, du khách nắm được các thông tin cần thiết về phòng chống dịch nhưng không để xảy ra các trường hợp lợi dụng, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đà Nẵng chưa có bệnh nhân có dấu hiệu nặng

Theo ông Lê Trung Chinh, đến 10h ngày 27/1, trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 12.000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc. Trong số 218 khách du lịch đến từ Vũ Hán vào ngày 22/01 đã có 52 người được đưa về Trung Quốc ngày 25/01 (mùng Một Tết), số còn lại được đưa về nước trong ngày 27/01 (mùng Ba Tết). Trong 218 khách du lịch này, không phát hiện trường hợp nào có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra.

Cũng tính đến 10h ngày 27/01, tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn TP đã ghi nhận 41 người có biểu hiện sốt (03 trường hợp hành khách phát hiện tại cửa khẩu, 38 trường hợp người dân, khách du lịch… tự đến bệnh viện khám). Qua thăm khám và điều tra các yếu tố dịch tễ đã quyết định cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm cho 15 bệnh nhân.

“Hiện tại chưa có bệnh nhân có dấu hiệu nặng, đã có 03/15 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm (tất cả đều âm tính với chủng mới của vi rút Corona), 12/15 bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang” – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay.

Trước đó, ngày 24/01 và và 26/01, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì các cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh do virus Corona, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương và các lãnh đạo có trách nhiệm liên quan trong công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phương án, tập trung cao độ trong việc phòng ngừa, phát hiện và cách ly kịp thời khi có trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh nCOv.

Hiện ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (sân bay, bến cảng) 24/24 giờ, nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh từ vùng dịch sẽ tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; tăng cường giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy trình xử lý, cách ly. Tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng nhằm phát hiện sớm, cách ly và xử lý, không để dịch bệnh lan rộng.

Đồng thời đã chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp số lượng bệnh nhân lớn. Theo đó, chọn Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (100 giường bệnh) làm đơn vị cách ly bệnh nhân nghi ngờ ban đầu, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cách ly, điều trị các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc chuyển nặng.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Du lịch khuyến cáo các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn phối hợp với ngành y tế trong công tác giám sát cộng đồng, thu thập thông tin hành khách, thông tin lưu trú; cung cấp thông tin truyền thông về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với khách du lịch đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú; đồng thời khuyến cáo các cơ sở phục vụ du lịch không phân biệt đối xử với khách du lịch đến từ các vùng có dịch.

Răn đe các đối tượng lợi dụng tung tin đồn thất thiệt

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TT-TT, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử TP và đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng và các cơ quan thông tấn, báo chí luôn chủ động hợp tác chặt chẽ với ngành y tế cung cấp thông tin phòng chống bệnh dịch một cách trung thực, khách quan, tránh gây hoang mang trong dư luận nhân dân, đồng thời khuyến cáo người dân không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.

Đồng thời trong ngày 27/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thư gửi Tổng biên tập các cơ quan báo chí nêu rõ, TP Đà Nẵng đã và đang chỉ đạo kịp thời các ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh nCOv, và đề người dân, du khách an tâm du Xuân đón Tết trong không khí bình an.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các thông tin chỉ đạo của TP, ngành chức năng liên quan thường xuyên được cung cấp rộng rãi, đồng loạt cho các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn. Đa số thông tin báo chí đã kịp thời phản ánh tình hình, góp phần để người dân và du khách tiếp nhận thông tin chính thống, yên tâm đón Xuân.

Tuy nhiên, hiện nay một số mạng xã hội lại đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn, kể cả dẫn link các bài báo có tít chưa rõ ràng về thông tin do TP Đà Nẵng cung cấp (trong khi đa phần cư dân mạng thường đọc tít bài, ít khi quan tâm đến nội dung chi tiết) đã tạo tâm lý bất an cho nhân dân về dịch bệnh nCOv…

“Để hỗ trợ cùng TP cung cấp thông tin chính thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và để người dân an tâm đón Tết, vui Xuân an bình, tôi kính mong các cơ quan báo chí quan tâm, hỗ trợ xử lý thông tin theo hướng giúp người dân nắm bắt tình hình thực tế như thông tin được cung cấp chính thức, khách quan của TP” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu trong thư gửi Tổng biên tập các cơ quan báo chí ngày 27/1.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an TP tăng cường công tác giám sát khách du lịch trên địa bàn TP; đồng thời có biện pháp theo dõi, răn đe các đối tượng lợi dụng tình hình tung tin đồn thất thiệt, kích động nhân dân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

HẢI CHÂU