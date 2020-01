Đà Nẵng: Ngân sách TP trả tiền điện trang trí Tết do người dân đầu tư

Ngày 14/1, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản 179/UBND-SXD chỉ đạo việc đấu nối tạm điện trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do nhân dân đầu tư tại các quận, huyện vào lưới điện chiếu sáng công cộng nhằm tạo cảnh quan phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Theo đó, tổ dân phố và UBND phường xã, quận huyện thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện tuân thủ quy định và đảm bảo an toàn. Đồng thời có đơn đề nghị đấu nối, bản vẽ thể hiện rõ phương án trang trí điện, quy mô công suất, độ cao treo đèn đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn điện đối với con người.

Công ty CP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng được giao kiểm tra, giải quyết đấu nối tạm từng trường hợp trên nguyên tắc sử dụng điện đúng mục đích, phụ tải tăng trong giới hạn cho phép... Khi thực hiện đấu nối và cắt đấu nối phải lập biên bản và tuân thủ đầy đủ, đúng trình tự các biện pháp an toàn theo quy phạm kỹ thuật an toàn điện.

Thời gian đấu nối tạm điện trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do nhân dân đầu tư tại các quận, huyện vào lưới điện chiếu sáng công cộng là 15 ngày, từ ngày 19/1 đến hết ngày 3/2. Sau Tết, Công ty CP Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, với việc UBND TP Đà Nẵng cho phép đấu nối tạm như nêu trên thì người dân không phải trả tiền điện trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tự đầu tư cho các đường phố, kiệt hẻm mà sẽ do ngân sách TP chi trả thông qua Công ty CP Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

HẢI CHÂU