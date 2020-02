Đà Nẵng: Khách Hàn Quốc cách ly được mời cơm đặc biệt, tặng đặc sản

Cùng với thư của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, tối qua 25/2, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã có thư (bằng hai thứ tiếng Việt, Hàn) gửi các du khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch Daegu, phải cách ly và trở về nước. Bức thư nêu rõ: “Như chúng ta đã biết hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, trong đó có địa phương của Quý khách là TP Deagu, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Chính vì vậy, Chính phủ các nước trong đó có Hàn Quốc đang tích cực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh. Đối với TP Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh đó dù là một yêu cầu bắt buộc, một hành động bất khả kháng song sẽ đem lại một số bất tiện cho Quý khách. Vì mục đích cao cả là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng trong đó có cả Quý khách, chúng tôi thành thật mong Quý khách thấu hiểu và thông cảm. Sự chia sẻ, ủng hộ của Quý khách vào thời điểm này sẽ góp phần quan trọng cho công tác kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Tất cả chúng ta đều cầu mong dịch bệnh sớm qua đi để người dân Đà Nẵng, Daegu cũng như các địa phương của hai nước tiếp tục được thực hiện nhu cầu tham quan, du lịch của mình. Một lần nữa, chúng tôi thành thật lấy làm tiếc và kính mong Quý khách thông cảm. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ và xây dựng điểm đến Đà Nẵng “An toàn - Thân thiện – Hấp dẫn”, mang đến sự an tâm và hài lòng cho Quý khách. Chân thành chúc Quý khách cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành”.