Đà Nẵng: Hàng ăn uống bán qua mạng, bán mang đi hoạt động tới 0h ngày 2/4

Chiều tối 31/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Công văn số 2089/UBND-VHXH yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai một số nội dung trong thời gian cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 để thực hiện cụ thể, có hiệu quả Chỉ thị số 16-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Chỉ cho phép mở cửa các loại hình: Khám chữa bệnh; bán thuốc và vật tư y tế; chất đốt; ngân hàng; bưu chính viễn thông; cấp điện, cấp nước; hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Đối với việc cung cấp thức ăn chế biến sẵn, cho phép các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, các bếp ăn tập thể hoạt động nhưng phải đảm bảo các điều kiện về công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm.

Đối với các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán mang đi, chỉ được phép hoạt động đến 0h00 ngày 02/4/2020.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện, xã, phường thông báo chủ trương của Chính phủ, UBND TP đến tận từng hộ gia đình, yêu cầu nhân dân nghiêm túc thực hiện. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, Công an TP đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác an ninh trật tự tại Chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang. Yêu cầu UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, Công an TP đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác an ninh trật tự tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn.

Cùng với đó, Sở Công Thương, Cục QLTT Đà Nẵng được yêu cầu thông báo chủ trương của UBND TP về “tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu” đến các cơ sở liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo tăng cường hoạt động của các Trạm kiểm soát phương tiện trên địa bàn TP; hạn chế tối đa các phương tiện ra vào TP; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch vào TP, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, chở nguyên vật liệu sản xuất theo quy định.

Trong khi đó, Sở Du lịch Đà Nẵng được yêu cầu thông báo đến các cơ sở lưu trú còn khách du lịch chủ trương trên của UBND TP Đà Nẵng; yêu cầu không để khách ra khỏi nơi lưu trú. Đồng thời làm việc với các cơ sở lưu trú có chính sách về giá đối với những trường hợp khách không thể rời TP trong thời gian thực hiện cách ly.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục làm tốt công tác xét nghiệm, khám, chữa bệnh; trong đó lưu ý chuẩn bị các điều kiện để xét nghiệm nhanh như Hà Nội đang triển khai. Sở Xây dựng hướng dẫn các BQL dự án xây dựng, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là việc giữ khoảng cách giữa người với người theo quy định. Sở TN-MT có phương án thu gom rác thải trong thời gian cách ly.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Y tế, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện tiếp tục chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung; lưu ý chỉ đạo của Chính phủ về việc tách bạch các trường hợp cách ly mới và đang cách ly.

Đồng thời yêu cầu Sở LĐ-TB-XH phối hợp với UBND các quận, huyện có biện pháp hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo, cận nghèo; những hộ khó khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Trong khi đó, cùng với phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Chính phủ và TP đến với mọi người dân, Sở TT-TT Đà Nẵng được yêu cầu phối hợp với Công an TP xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân; đảm bảo hệ thống họp trực tuyến của chính quyền. Vận động các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình tài trợ các gói truyền hình (trước đây có thu tiền) để người dân có thêm biện pháp giải trí khi ở nhà.

HẢI CHÂU