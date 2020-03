Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ nộp trực tiếp, chỉ xử lý qua mạng từ ngày 2/4

Chiều tối 31/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Công văn chỉ đạo triển khai việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan chủ động quyết định số lượng người làm việc hàng ngày trên tinh thần: Phân công cán bộ trực cơ quan và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thật cần thiết đến công sở để giải quyết các công việc cấp bách, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu;

Không tập trung đông người tại công sở trong cùng một thời điểm; tăng cường sử dụng CNTT để làm việc tại nhà; riêng đối với các trường hợp phụ nữ mang thai, có con nhỏ; các cán bộ, công chức, viên chức có tiền sử bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ cao thì được phép ở nhà.

Riêng đối với các cơ quan/bộ phận trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và các cơ quan cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân như: cấp điện, cấp nước, viễn thông, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… thì phải bố trí đủ lực lượng để làm việc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo dừng việc tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa, chỉ xử lý qua mạng kể từ ngày 02/4/2020; trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan trực tiếp xử lý hồ sơ xem xét, quyết định. Dừng hoạt động của Ban Tiếp công dân TP; chỉ tiếp nhận, xử lý ý kiến công dân qua email, điện thoại.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự; xử lý kiên quyết các trường hợp phạm tội và các trường hợp không tuân thủ quy định cách ly toàn xã hội. Đồng thời báo cáo Bộ Công an để xử lý việc gia hạn visa, gia hạn tạm trú của người nước ngoài trong thời gian cách ly.

Các đơn vị, doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được yêu cầu đảm bảo cung cấp điện, cung cấp nước cho toàn TP trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP được yêu cầu chỉ xếp lịch họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong trường hợp thật sự cần thiết, liên quan đến phòng chống dịch, an ninh trật tự và các công việc khẩn cấp khác. Trường hợp tổ chức họp phải đảm bảo theo quy định phòng chống dịch (không quá 20 người/phòng và tăng cường họp trực tuyến).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên hệ với Bộ chủ quản để tiếp thu và triển khai các ý kiến chỉ đạo về phòng chống dịch theo ngành dọc; báo cáo ngay cho UBND TP trong trường hợp Bộ chủ quản có các chỉ đạo khác với UBND TP.

Đề nghị Văn phòng Thành ủy báo cáo và đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Tòa án nhân dân TP, Tòa án nhân dân các quận, huyện xét xử các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Phân công các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách địa bàn kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn phụ trách.

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo nêu trên. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý.

Hải Châu