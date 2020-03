Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu của người dân về cách ly tập trung phòng dịch

Theo UBND TP Đà Nẵng, cùng với những diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, để yên tâm và đảm bảo an toàn, hiện nhiều gia đình đang có nhu cầu, nguyện vọng cần cách ly tập trung đối với người trong gia đình mình thuộc đối tượng theo quy định là cách ly tại nơi cư trú.

Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng này, tại văn bản 1358/UBND-VHXH ngày 9/3, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành hữu quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại khu Ký túc xá phía Tây TP.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các Sở Y tế, Xây dựng, Công thương, TN-MT, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao để sẵn sàng đưa khu ký túc xá này làm khu vực cách ly phòng chống dịch.

Cụ thể, Sở Công thương được yêu cầu chuẩn bị ngay 100 bộ chăn, màn, chiếu, gối và các vật dụng thiết yếu cá nhân để phục vụ công tác cách ly. Sở Y tế khẩn trương chuẩn bị các biện pháp cần thiết để tổ chức cách ly theo đúng quy định tại khu vực cách ly của khu Ký túc xá.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP có kế hoạch để triển khai ngay công tác quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly của các đối tượng và đảm bảo an ninh, an toàn trật tự tại khu vực cách ly của Ký túc xá. Đồng thời yêu cầu UBND quận Liên Chiểu lập các Tổ công tác phối hợp với Công an TP, Sở Y tế và các đơn vị hữu quan thực hiện công tác cách ly tại đây.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tính đến 14h chiều 9/3, trên địa bàn có 02 trường hợp (người Anh) mắc Covid-19, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; 30 trường hợp (gồm 26 người Việt Nam, 4 người nước ngoài) nghi mắc Covid-19 đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (22 trường hợp) và Bệnh viện 199 – Bộ Công an. Hiện sức khỏe của các trường hợp này đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, tính đến 14h chiều 9/3, trên địa bàn có 69 trường hợp đang cách ly, theo dõi tại các cơ sở lưu trú và tại nhà; gồm tại các quận, huyện như sau:

Đồng thời có 1.044 trường hợp đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung (có 21 trường hợp được kết thúc cách ly trong ngày), cụ thể như sau:

HẢI CHÂU