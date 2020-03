Đà Nẵng: Cô gái người Mỹ trốn cách ly âm tính với Covid-19

Đó là thông tin đáng mừng vừa được bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) thông báo với Infonet sáng 31/3. Theo đó, sau khi được đưa trở lại Bệnh viện 199 – Bộ Công an, trong ngày 30/3, cô D.R. (quốc tịch Mỹ) đã được CDC Đà Nẵng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, hiện D.R. âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, do có các triệu chứng nghi mắc Covid-19 như ho 3 ngày, đau rát họng, mỏi cơ, khó thở và rất mệt mỏi... nên cô D.R. tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an để theo dõi, điều trị.

"Thời gian cách ly bao nhiêu ngày thì tùy theo điều tra dịch tễ cô ta ở đây bao lâu rồi, tiền sử tiếp xúc thế nào. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ để nắm danh sách các trường hợp tiếp xúc với nữ du khách này!" - BS Tôn Thất Thạnh nói.

Theo thông tin được Thượng tá Phan Minh Mẫn cập nhật với Infonet cuối giờ chiều 30/3, cô D.R. đến Đà Nẵng ngày 22/2 sau khi nhập cảnh Việt Nam ngày 13/2. Trước đó, cô này từng đi Trung Quốc ngày 23/1, đi Đài Loan ngày 13/2... Tại Đà Nẵng, cô D.R. lưu trú ở khách sạn G.H. (đường Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) từ ngày 22/2 cho đến nay.

Khoảng 6h sáng 30/3, cô tự đến khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Qua nắm thông tin lâm sàng cũng như lịch sử di chuyển của cô D.S., Trung tâm Y tế quận Sơn Trà xác định trường hợp này có biểu hiện nghi mắc Covid-19 nên đã gọi xe của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng chuyển đến nơi cách ly để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình.

“Lúc 8h30, cô D.R.S. được đưa đến Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Đến 8h45, các bác sĩ Bệnh viện 199 đang làm bệnh án thì cô này chống đối, không chịu đưa hộ chiếu và bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó cô bắt một xe Grab đến trú tại khách sạn G.H. (đường Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà)!” – Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết.

Lập tức thông tin về trường hợp này được báo đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn, lưu ý khi phát hiện thì báo ngay về Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để được hỗ trợ đưa đi cách ly kịp thời. Cùng lúc, thông tin cũng được đưa lên Trang Quản lý đô thị Đà Nẵng, được chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, hy vọng sớm tìm ra người bỏ trốn cách ly, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết thêm, Công an quận Sơn Trà đã tổ chức truy tìm, đến 10h cùng ngày thì phát hiện cô D.R. tại khách sạn G.H. và đã báo cáo Chủ tịch quận chỉ đạo Trung tâm Y tế quận đưa cô này bàn giao lại cho Bệnh viện 199 – Bộ Công an. Đồng thời Công an quận Sơn Trà cũng xác định được tài xế Grab chở cô D.R. từ Bệnh viện 199 về khách sạn G.H.

Thực hiện chỉ đạo của Công an quận Sơn Trà, Công an phường An Hải Bắc phối hợp với cán bộ y tế phường đã đến nhà của tài xế này trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải Bắc) để hướng dẫn các biện pháp y tế theo quy định. Đối với khách sạn G.H., cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử lý phòng dịch. Hiện các bước tiếp theo của quy trình phòng dịch đang được các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện theo quy định.

HẢI CHÂU