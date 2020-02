Đà Nẵng cách ly 80 người đến từ tâm dịch Hàn Quốc: 1 người bị sốt

Ngày 24/2, 80 người từ TP Daegu - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) ở Hàn Quốc đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trong số này có 58 công dân Việt Nam, 20 người Hàn Quốc, 02 người Thái Lan đi du lịch; ngoài ra còn có 10 người thuộc tổ lái.

Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, toàn bộ những người này đã được đo thân nhiệt và đánh giá sơ bộ về tình hình sức khỏe, làm tờ khai y tế và được giải thích về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khử trùng các trang thiết bị cá nhân, hàng hóa (hành lý mang theo) của những người này ngay tại chân cầu thang máy bay.

Qua giám sát y tế, đo thân nhiệt ngay sau khi khách xuống sân bay, phát hiện có 01 trường hợp bị sốt là một hàng khách nam (quê ở Hải Dương, Việt Nam) nên các lực lượng chức năng đã đưa trực tiếp người này từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly và tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe.

Số còn lại gồm 57 người Việt Nam (trong đó có 34 nữ, 23 nam) được chuyển cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) của Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Những người này là công dân của 31 tỉnh, thành trong cả nước.

Cụ thể: Hà Nội: 02; Đaklak: 04; Nghệ An: 04; Quảng Bình: 05; Hà Tĩnh: 03; Hải Dương: 04; Thanh Hóa: 02; Quảng Ninh: 02; Đồng Nai: 02; Đak Nông: 02; Bình Định: 02; Nam Định: 03; Thái Bình: 03; Đà Nẵng: 02; và các tỉnh sau đây có 01: Quảng Trị, Gia Lai, Phú Thọ, Hà Nam, Long An, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Hải Phòng, TP. HCM, Hưng Yên, Lào Cai, Bình Thuận, Ninh Bình, Bắc Giang, Bạc Liêu, Cần thơ, Quảng Nam.

Đối với 22 công dân người nước ngoài (20 người Hàn Quốc, 02 người Thái Lan) được chuyển về cách ly tại khách sạn 4 sao Sông Hàn; tổ lái gồm 10 người được cách ly tại nhà. Trên đường đi về khu cách ly, các công dân Việt Nam cũng như khách nước ngoài được chăm sóc chu đáo, có xe công an dẫn đường và xe 115 đi kèm, dọc đường bố trí lực lượng công an, quân đội và dân quân tham gia để đảm bảo chuyển vận an toàn đến khu cách ly.

Tại các địa điểm cách ly đều thực hiện đúng theo quy chế cách ly đã được cơ quan thẩm quyền ban hành. Qua khảo sát sơ bộ tình trạng sức khỏe chưa thấy có các trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính. Hiện Sở Y tế Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly.

Được biết chiều 24/2, Thường trực Chính phủ họp bàn biện pháp tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran...; đặc biệt là Hàn Quốc liên tục tăng các ca nhiễm mới và trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Nếu ai đi từ vùng có dịch đều cách ly hết".

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, cùng với trường hợp hành khách nam (quê ở Hải Dương) bị sốt nêu trên, trong ngày 24/2, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng còn tiếp nhận 3 trường hợp là người dân địa phương do có yếu tố dịch tễ nghi vấn sau tiếp xúc với khách Trung Quốc, Hàn Quốc. Như vậy tính đến 13h30 ngày 24/2, tại Đà Nẵng có 05 trường hợp nghi mắc COVID-19, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Trong đó, theo thông tin từ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, đối với 02 trường hợp người Việt Nam nghi mắc COVID-19 được cách ly tại Đà Nẵng trước đó (Infonet đã đưa tin), gồm 1 người trở về từ Hàn Quốc có dấu hiệu sốt và 1 bệnh nhi 6 tuổi có tiền sử dịch tễ đến từ một xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, qua xét nghiệm đều đã cho kết quả âm tính.

HẢI CHÂU