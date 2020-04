Đà Nẵng: Bị nhắc đi ngược chiều, Grab bike bịa đặt chuyện công an vòi 50.000 đồng

Trước đó, ngày 4/4, một tài khoản facebook có tên Nguyễn Hoàng Phúc Nhậm có nhắn tin cho trang facebook Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng với nội dung: “Vào lúc 10h20 phút mình bị 2 chiến sĩ Công an vòi vĩnh 50 ngàn đồng do anh đi vào đường ngược chiều”.

Nhận thấy vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an Đà Nẵng nên Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) đã xác định Võ Doãn Linh (sinh năm 1981, trú thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chính là chủ tài khoản facebook Nguyễn Hoàng Phúc Nhậm.

Qua làm việc, Linh thừa nhận mình là Grab bike. Vào sáng ngày 4/4, Linh điều khiển xe máy biển số 73G1 -219.13 đi ngược chiều trong khu vực thuộc thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên để giao hàng.

Lúc này, một tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 - Bộ Công an đang làm công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện nên tiến hành dừng xe của Linh để kiểm tra hành chính. Sau đó, tổ công tác đã nhắc nhở và trả lại giấy tờ cho Linh.

Tuy nhiên, sau đó Linh sử dụng điện thoại viết nội dung các chiến sĩ Công an này vòi vĩnh của anh ta 50.000đ rồi gửi tin nhắn gửi lên trang facebook Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng.

Tại trụ sở Công an, Linh thừa nhận do bức xúc, bực tức vì bị kiểm tra, nhắc nhở nên đã bịa đặt thông tin như vậy. Linh bày tỏ hối hận về hành vi ứng xử thiếu suy nghĩ của mình và thành thật xin lỗi tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 02 - Bộ Công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Hòa Liên bàn giao, hiện Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

