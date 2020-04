Đà Lạt: Bắt quả tang hơn 20 nam nữ tụ tập chơi ma túy trong khách sạn lúc nửa đêm

Lúc 0h40 phút ngày 12/4, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt làm chủ công, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Đà Lạt, Công an phường 5 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Uyên (phường 5, TP Đà Lạt), bắt quả tang 2 nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ở 2 phòng nghỉ của khách sạn này.

Tại phòng 306, lực lượng chức năng phát hiện 16 đối tượng (2 nữ, 14 nam) đang sử dụng ma túy, trong đó có nhiều đối tượng đang “phê ma túy”; thu giữ tại chỗ 1 gói ma túy Ketamine.

Qua đấu tranh, khai thác bước đầu của Công an, nhóm đối tượng khai nhận, hầu hết có hộ khẩu, sinh sống tại TP.Đà Lạt và các huyện lân cận (Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà...), chơi chung với nhau, thông qua trang mạng xã hội facebook, lúc 23h ngày 11-4, chúng hẹn tụ tập tại khách sạn trên, thuê phòng 306, mang theo "đồ nghề", gồm: đĩa sứ, giàn loa để mở nhạc âm thanh, ổ đèn màu chớp xanh, đỏ... để chơi ma túy.

Cả nhóm thống nhất góp tiền, từ 500 đến 800 ngàn, hầu hết là 1 triệu đồng (trừ 2 nữ giới không phải góp tiền) để mua ma túy tổng hợp sử dụng. Khi lực lượng Cảnh sát ập vào, chúng đã chia nhau "cắn" hết 15 viên thuốc lắc màu xanh, hình vuông và đang bỏ gói ma túy Kentamine ra đĩa sứ để chung nhau hít. Âm thanh, tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa, cả nhóm đang lắc lư, quay cuồng thì bị tóm gọn.

Tại phòng 305, công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 1 gói ma túy Ketamine và 1 viên "kẹo" thuốc lắc. Số thuốc này do đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1996, trú thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) khai nhận vừa mua của 2 đối tượng khác, cả nhóm chưa kịp sử dụng.

Ngay trong đêm 11, rạng sáng ngày 12-4, lực lượng trinh sát hình sự phối hợp truy tìm, tóm gọn 2 đối tượng bán số ma túy trên cho Lợi là Lê Đăng Duy (SN 1996, trú phường Thành Nhất TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Lan Anh (trú phường Thành Công - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố chứng cứ, đề xuất lãnh đạo khởi tố bị can với 21 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy; 2 đối tượng Duy, Lan Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

Theo Ngọc Hà/CAND